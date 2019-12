Cómo comprar mobiliario de oficina óptimo para cada espacio, por Mobiocasión

La productividad, la capacidad para trabajar en equipo y hasta el estado de salud dependen en buena medida de contar con el mobiliario de oficina adecuado, según Mobiocasión, líderes en la venta de mobiliario de oficina A menudo se habla que los empleados no suelen sentirse a gusto en su lugar de trabajo, Según los expertos, no es porque el empleo que desarrollan no les guste, sino por el mobiliario que hay en la oficina. Todo apunta a que los muebles cumplen una función más allá de la estética, hasta el grado de influir en la capacidad productiva del equipo.

Por eso, desde mobiocasión quieren dar algunos consejos para que elegir muebles de oficina no sea una misión imposible, y ayuden a crear un entorno de trabajo más agradable.

¿Quién los va a usar?

Uno de los factores más importantes cuando se van a comprar los muebles de la oficina es quién será la persona que los use. No es lo mismo sentarse frente a una ventana que hacerlo en un cubículo, o en un espacio de oficina abierta estilo coworking.

También es importante pensar en los muebles que se van a usar de forma esporádica como sillas para visitantes, archivos o armarios. Tener todo esto presente sin duda ayudará a tomar una buena decisión.

El diseño de los espacios

También es fundamental pensar en el tipo de espacio que se quiere amueblar. No es lo mismo el centro de operaciones, donde todo el mundo está trabajando durante horas, a una sala de espera en la que los clientes pasan más o menos tiempo dependiendo de la carga de trabajo que se tenga. Siempre se debe buscar la comodidad, pues de lo contrario, si los clientes tienen que esperar mucho tiempo: acabarán marchándose.

Dependiendo del tamaño, se pueden poner sillas individuales o en bancada, mesas de recepción o revisteros, etc. En mobiocasion.com hay un amplio catálogo de opciones para tener ideas y planificar el espacio.

El precio no lo es todo

Es normal pensar en el presupuesto cuando se trata de comprar mobiliario de oficina. Aunque hay muchos otros factores que determinan si los muebles van a ser los mejores o no. De hecho, hay quien piensa que necesita gastarse una gran cantidad de dinero para garantizar la calidad del equipamiento, y hace verdaderos sacrificios para conseguirlo.

Sin embargo, no es necesario realizar un desembolso extremo solo por tener lo mejor y más nuevo. A menudo se compran piezas de diseño que son muy caras, pero por desgracia bastante incómodas, lo cual no es precisamente recomendable.

Otras veces sin embargo se pueden encontrar oportunidades a precios muy buenos, como los muebles de segunda mano que ofrece https://mobiocasion.com/. La opción perfecta para instalaciones en las que se busca un equilibrio entre calidad y precio, o empresas que acaban de empezar y quieren probar antes de adquirir muebles nuevos, por si acaso.

En resumen

"Uso, diseño y calidad/precio son las claves para acertar en la compra de mobiliario de oficina. Ahora que lo sabes es el momento de decidir y amueblar un espacio de trabajo que facilite las labores diarias del equipo", según Mobiocasión.