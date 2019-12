El departamento de fidelización, clave en la estrategia de crecimiento de Tot-Net Comunicae

lunes, 23 de diciembre de 2019, 09:54 h (CET) Cada vez son más las compañías que destinan un departamento específico para fidelizar a sus clientes. Una de ellas es Tot-Net, empresa pionera en el sector de los servicios de limpieza "En 2016 decidimos crear el departamento de fidelización, con el objetivo de reforzar el vínculo con nuestros clientes. Esta figura lo que buscaba era que estos últimos tuvieran una herramienta más para acceder a la compañía, y que la imagen de Tot-Net no fuera exclusivamente la del gestor de producción, o el responsable de operaciones, sino que tuviera una vertiente más comercial. El proyecto funcionó muy bien desde el inicio, y empezamos a ver resultados de forma inmediata, por lo que nos vimos en la necesidad de hacer crecer el departamento con la incorporación de dos nuevas profesionales", señala Moisés Aguilar, jefe de ventas y responsable de fidelización de Tot-Net. Asimismo la compañía ha incorporado durante este 2019 una figura específica de atención al cliente, que gestiona las incidencias. "Tenemos un objetivo y un indicador que controla que cualquier incidencia se atienda en menos de 24 horas. Este también es un valor añadido muy importante que nos hace diferentes".

Proceso de expansión

El departamento de fidelización de Tot-Net, tiene como objetivo detectar posibles amenazas y plantear una resolución. "En 2016 cuando el departamento empieza a funcionar, detectamos una serie de bajas de compañías que tenían servicios a nivel nacional, y en ese momento nace también la necesidad de tener cobertura fuera de Catalunya. Es por ello que iniciamos e impulsamos el proyecto de la alianza ‘Ibérica Servicios Integrales’, que engloba a ocho empresas de limpieza y faclity services, distribuidas por todo el país, que atienden a sus clientes en toda España y Portugal con el soporte operativo de todos los miembros del grupo. El mercado es amplio para todas las empresas del sector de limpieza, y creemos que estamos en una época donde son claves las alianzas y colaboraciones, y en las reuniones que mantenemos de manera periódica buscamos aprovechar al máximo las sinergias entre todas las empresas que la componemos. Por otro lado en 2017 la dirección de Tot-Net toma la decisión de apostar por tener presencia directa en Madrid, y decidimos fundar TN-Centro Limpiezas, que en poco más de dos años se ha asentado con gran éxito no sólo en la Comunidad de Madrid, sino en las provincias limítrofes", afirma Moisés Aguilar, jefe de ventas y responsable de fidelización de TN-Centro.

Objetivo 2022

"Nuestro objetivo es que en el año 2022 Tot-Net sea una empresa referente dentro del sector de la limpieza, tanto para clientes y potenciales, como para trabajadores y trabajadoras. Además el año que viene crearemos una nueva figura, que es una comercial exclusiva de grandes cuentas. Lo que pretendemos es que todos los clientes potenciales que vengan y toda la imagen corporativa, esté alineada con un tipo de empresa cada vez más grande que pueda dar valor al servicio que prestamos", asegura Aguilar, que añade que "cada vez más, las empresas y los interlocutores son diferentes y las negociaciones pasan por indicadores, y por analizar cada vez más el ratio de rendimiento de las personas, así como la calidad del servicio, lo cual Tot-Net puede realizar a través de una APP desarrollada por nosotros. Y esto, con nuestro sistema de trabajo, con el método propio Tot-Net y el sistema de rendimientos, nos da un plus que en los últimos años nos ha permitido crecer y avanzar".

Equipo Humano

Por último, el responsable de fidelización de Tot-Net ensalza el trabajo del departamento comercial y de fidelización. "Tengo un equipo excepcional que es el gran responsable de conseguir que las cifras de crecimiento de la compañía en los últimos años sean excelentes. La clave del éxito de una empresa de servicios es el equipo humano. Y el capital humano que hay actualmente en Tot-Net es nuestro mejor aval".

Sobre Tot-Net

Tot-Net es una de las principales empresas de servicios de limpieza de España, con una experiencia de más de 60 años. En Tot-Net se trabaja con el convencimiento de la importancia de su labor. Unas instalaciones limpias y cuidadas son una exigencia colectiva, un factor que influye positivamente en las personas y en muchos casos, una exigencia sanitaria. Un servicio profesional de limpieza, además de aportar bienestar, contribuye al mantenimiento y conservación de las instalaciones y los bienes de equipo. La imagen de los clientes de Tot-Net es la imagen de Tot Net.

