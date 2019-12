​Cómo organizar una mudanza de manera ordenada La mudanza es un proceso que abarca desde la planificación hasta la colocación de los objetos en la nueva vivienda, pero conviene no dejarlo todo a última hora Redacción Siglo XXI

lunes, 23 de diciembre de 2019, 10:23 h (CET)

Mudarse de vivienda es una experiencia muy estresante porque obliga a hacer inventario de todas las pertenencias y decidir qué debe ir a la nueva casa o piso y qué objetos o artículos es mejor deshacerse de ellos.



Para evitar episodios de estrés o posibles crisis de ansiedad con una mudanza, aquí os ofrecemos algunos consejos que tienen como objetivo que esta tarea sea más cómoda y relajada.



Organizar una agenda de la mudanza Antes de iniciar la mudanza es recomendable mantener una agenda escrita. La mudanza debe empezar con una lista en la que se anoten todas las tareas que hay que hacer, desde adquirir cajas, etiquetas, cintas adhesivas… hasta ir empaquetando todos los productos y seleccionar bien qué objetos deben ir a cada caja y qué tipo de embalaje es el más adecuado.



Con respecto a las cajas, que son los continentes donde se transportan los objetos a mudar, las cajas de cartón para mudanza son las más idóneas, por su carácter económico, su resistencia y su facilidad de transporte.



¿Cuántas cajas son necesarias? Adquirir suficientes cajas y cintas es imprescindible, cuantas más mejor. Se pueden comprar cajas plegables en tiendas de bricolaje o adquirirlas en supermercados y otros establecimientos. Las empresas de mudanza, por lo general, suelen prestar cajas, o bien venderlas.



Sea como fuere, lo normal es necesitar de 10 a 15 cajas como mínimo, y de diferentes tamaños. Cuando se empiecen a empaquetar objetos y pertenencias, es aconsejable dejar algunas cajas vacías para artículos de último momento (ropa de cama de la noche anterior a la mudanza, la comida de la nevera, los utensilios de limpieza, la colada…).



En las maletas, mochilas y bolsas de gimnasio que haya en casa se pueden incluir artículos más personales y de mayor uso: ropa de temporada, artículos de baño, ropa de cama y cosas que se vayan a necesitar desde el primer día en el nuevo hogar.



Organizar las cajas de manera muy visual Otro consejo relacionado con las cajas es utilizar diferentes colores para facilitar la tarea a los trabajadores de la empresa de mudanzas o para facilitar a la propia familia qué objetos van en cada caja y cuál es la mejor forma de colocarla.



Esta opción pasa por poner pegatinas de distintos colores en las cajas: amarillo para artículos de cocina, azul para cuarto de baño, violeta para el dormitorio, el rojo para el salón… Al llegar al nuevo hogar, en cada estancia se puede colocar una pegatina del mismo color que las cajas.



En esta tarea de organización de las cajas, es también importante que los artículos que vayan juntos en la misma caja se embalen al mismo tiempo, para no olvidarlos. Las lámparas deben ir con sus bombillas correspondientes, las tazas con platillos, la ducha de mano con su soporte, etc.



Empezar la mudanza cuanto antes La mudanza es un proceso que abarca desde la planificación hasta la colocación de los objetos en la nueva vivienda, pero conviene no dejarlo todo a última hora. Aunque el cambio de residencia se produzca en meses posteriores, hay que guardar artículos en cajas lo antes posible.



Si es invierno, guarda ropa y accesorios de verano semanas antes de la mudanza, guarda también juguetes, libros, cds, artículos de cocina y todos aquellos objetos que no sean de uso diario. En caso de tener que limpiar la casa después de vaciarla, intenta adelantar en los días previos a la mudanza.



La fragilidad de los objetos de valor Como ocurre con los huevos cuando hacemos la compra cada semana, que deben colocarse en la zona más alta de la bolsa o el carro, con los objetos de valor en las mudanzas hay que hacer algo parecido. Embalarlos en el último momento y protegerlos con plástico de burbujas.



Los objetos frágiles son joyas, pero en esta lista entran otros como papeles importantes, pasaportes, recibos, agendas personales… es decir, todo aquello que no se puede perder en la mudanza.



