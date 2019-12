Eurofrits triunfa con sus 'Typical Tapas Veggie': ¿por qué tiene tanto éxito este aperitivo vegetariano? Comunicae

viernes, 20 de diciembre de 2019, 16:22 h (CET) Eurofrits ha sorprendido a propios y extraños con sus burgers de verduras y bocaditos de queso y verduras aptos para público vegetariano y respetuosos con el medio ambiente, porque "renunciar a comer carne no tiene por qué significar renunciar al sabor" 'Súbete a la revolución veggie'. Este es es el slogan detrás de uno de los mayores éxitos de Eurofrits. Sus Typical Tapas Veggie fueron presentadas durante la pasada Feria Conxemar 2019 y se han convertido en una de las tendencias gastronómicas de su sector. "Llevamos mucho tiempo estudiando el mercado, las nuevas tendencias y los nuevos consumidores", explican desde Eurofrits, marca especializada en la fabricación de productos precocinados congelados. "Queremos adaptarnos a las nuevas necesidades y demandas de la sociedad".

Las Typical Tapas Veggie de Eurofrits fueron presentadas durante la 21ª edición de Feria Internacional de Productos del Mar Congelados, bajo la atenta mirada de 35 mil profesionales del sector. Las impresiones fueron positivas, de manera que esta gama de productos vegetarianos recibió ‘luz verde’ antes de su lanzamiento al público consumidor.

De acuerdo a los profesionales de Eurofrits, "muchos son los visitantes que se interesan por nuestras últimas novedades veggies presentadas en la feria". La demanda de estos alimentos se ha disparado en los últimos años, lo que ayuda a entender la excelente aceptación de las Typical Tapas Veggie.

"Pensamos que renunciar a comer carne no tiene por qué significar renunciar al sabor o a la experiencia de compartir mesa con amigos. Por eso hemos creado la nueva gama Typical Tapas Veggie", explican.

Cómo son las 'Typical Tapas Veggie' y por qué tienen tanto éxito

Uno de los grandes atractivos de la gama veggie de Eurofrits es su variedad. Tanto es así que dispone de burgers vegetarianas con una amplia carta de sabores: Berenjena y calabacín, Espinacas y queso y una deliciosa combinación de Pimientos , todas ellas elaboradas con una base de proteínas vegetales.

Los bocaditos también brillan con especial intensidad en las Typical Tapas Veggie. Los hay dulces de queso y zanahoria, de queso y boletus edulis con sabor trufa, y de brocoli con queso.

Por otra parte, los profesionales de Eurofrits destacan la creciente aceptación de la gastronomía ‘verde’ como una de las claves del éxito de sus Typical Tapas Veggie. «Las dietas veggies han crecido un 27% en tan solo dos años. Cada día somos más veggie, casi sin darnos cuenta», explican desde Eurofrits.

Pero además, las Typical Tapas Veggie y otros alimentos veganos son muy apreciados por los consumidores preocupados por su salud. Se ha demostrado que las dietas compuesta por alimentos de origen vegetal tienden a ser más bajas en grasas saturadas y colesterol.

A través de sus Typical Tapas Veggies, Eurofrits se suma a la tendencia de la gastronomía ‘verde’, comprometidos con la satisfacción de todos y cada uno de sus clientes.

Acerca de Eurofrits

Eurofrits es una marca dedicada a la fabricación de productos precocinados congelados ; Carne, pollo, pescado, croquetas y otras especialidades dan forma a su catálogo de productos, complementado con la línea Typical Tapas, con un surtido de tapas y snacks variados.

Vídeos

Eurofrits



