Antonio Garriges Walker y Luis Solana Premios Jean Bapstite Say a la Excelencia Empresarial a la trayectoria profesional Comunicae

viernes, 20 de diciembre de 2019, 15:28 h (CET) Los Premios Jean Baptiste Say a la Excelencia Empresarial han venido a recoger la trayectoria al jurista Antonio Garrigues Walker y al empresario madrileño y ex presidente de Telefónica Luis Solana Madariaga por su incalculable aportación al desarrollo empresarial, profesional y la innovación en España Los premios Jean Baptiste Say que se entregarán en la ciudad de Sevilla el próximo 18 de Abril han venido a reconocer la trayectoria profesional, empresarial y ejecutiva de diversas personalidades, instituciones y empresas en su edición 2019/2020 . Así, junto a los galardonados en su trayectoria profesional han recibido el reconocimiento referentes en el ámbito ejecutivo en las diversas categorías de estos premios como los profesores y escritores Emilio Duróy Pilar Jericó, la experta en imagén y comunicación Mónica Gómez Cuetara , la empresaria peruana Ana Romero o el fundador de la Red Business Angels en Madrid Fernando Moroy Huete entre otros. Junto a entidades como la Fundación Amancio Ortega por su RSC , la Escuela de Negocios y Dirección Enyd o las firmas empresariales Persan y Cosentino por su apuesta decidida por la innovación y el desarrollo empresarial.

De esta forma, el fallo conocido hoy del jurado de los Premios en las categorías de Startup de América Latinoamericana concedido a la salvadoreña Lynktwo por su sistema logístico o el proyecto de universidad internacional de excelencia concedido a la iniciativa Slam Universities.

De esta forma, la categoría de premios a la trayectoria profesional ha querido reconocer el trabajo de dos destacadas personas vinculadas al ámbito empresarial, ejecutivo y profesional como Antonio Garrigues Walker y Luis Solana Madariaga, con una trayectoria incomiable y llena de éxitos que ahora viene a reconocer el Premio Jean Baptiste Say.

Garrigues Walker, es un jurista español y presidente de honor del despacho de abogados Garrigues.Además preside la Fundación Garrigues y la Cátedra Garrigues de Derecho Global de la Universidad de Navarra. Reconocido en el ámbito internacional. Destaca su labor como experto legal en inversiones extranjeras en España. Ha asesorado a grandes multinacionales, así como al Gobierno español en materia de legislación económica, especialmente en el campo de las inversiones extranjeras. También presta su asesoramiento y conocimiento jurídico a gobiernos, como el de Estados Unidos y Japón, en sus relaciones con España. Por ello, es Patrono de Honor de las Fundaciones Consejo España-Estados Unidos, Japón, China y Australia y Patrono de la Fundación España-India. Su preocupación por el fenómeno de la globalización, le llevó a ser pionero en la cooperación con bufetes internacionales siendo, por ejemplo, presidente de la Asociación Mundial de Abogados. Es miembro del grupo español de la Comisión Trilateral. Junto a su labor como jurista, siempre ha mantenido una intensa actividad en la vida social, empresarial y cultural del país. Así se reflejó en su paso por la política. En 1982 creó el Partido Demócrata Liberal (PDL), del que fue elegido presidente. Esta formación política se integraría en 1984 en el Partido Reformista Democrático, una operación impulsada junto con Miquel Roca para tratar de ocupar el espacio político de centro.

Garrigues ha sido nombrado además Abogado Mundial por el Centro de la Paz a través del Derecho y expresidente y patrono de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón. Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, Gran Cruz de Isabel la Católica y Gran Cruz al Mérito en el servicio de la Abogacía. Premio Blanquerna de la Generalitat de Catalunya. Premio Internacional de la Fundación Cristóbal Gabarrón a una Trayectoria Humana. Orden Heráldica de Cristóbal Colón (de la República Dominicana). Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2013. Premio Iustitiae ‘2013, relaciones bilaterales entre España y Portugal. Premio Asociación Jóvenes Empresarios (AJE) 2011 a la Trayectoria Profesional. Fue el asesor especial del alto Comisionado de Naciones Unidas para refugiados (ACNUR) y actualmente es Presidente de Honor de España con ACNUR. Además es el fundador del Capítulo Español de Transparencia Internacional (TI), organismo para la lucha contra la corrupción. Destaca también su cargo como presidente y consejero de diferentes empresas y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires (Argentina), por la Universidad Europea de Madrid, por la Universidad Ramon Llull de Barcelona y por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Presidente del Patronato de la Universidad Antonio de Nebrija.

Por su parte , el segundo premiado , Luis Solana es sobrino-nieto del escritor y diplomático español Salvador de Madariaga, nieto del pedagogo Ezequiel Solana, hijo de un profesor de química y hermano del también político Javier Solana; ha sido un destacado miembro del Partido Socialista Obrero Español. Su familia ha estado muy relacionada con la Universidad y la cultura.​ Tras licenciarse en Derecho en Madrid y estudiar Economía de empresa en Londres y París trabajó en el sector de la banca, concretamente en Banco Urquijo. También trabajó en un bufete de abogados. Su actividad política se remonta a los años cincuenta, y en 1959 fue condenado a tres años de prisión como dirigente de la Agrupación Socialista Universitaria de Madrid.

Dimitió de diputado en diciembre de 1982, para hacerse cargo de la presidencia de la compañía Telefónica. Su mandato se caracterizó por el inicio de la internacionalización de la compañía. Ejerce el cargo hasta el 13 de enero de 1989, momento en el que es nombrado director general de Radiotelevisión española en sustitución de Pilar Miró.

En 1990 abandona RTVE. Desde esa fecha se ha dedicado a la empresa privada: desde 1991 ha presidido Inversiones Graminsa, empresa dedicada a la inversión en compañías de nuevas tecnologías, y entre 2004 y 2006 fue designado consejero independiente de la empresa de tecnologías de la información Ezentis. Compañías del grupo han estado presentes en España, Argentina, y Chile, en campos de telecomunicaciones e informática. Actualmente se puso al frente del impulso de la iniciativa Open Future de Telefónica al efecto de dinamizar y construir ecosistemas emprendedores y startups en España.

Está condecorado con la Medalla al Mérito Constitucional, la Cruz de Oro de la Cruz Roja, la Gran Cruz al Mérito Naval, la Cruz de Plata de la Guardia Civil y Guardia Civil Honorario.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.