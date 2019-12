Estos son los coches que se comprarían los españoles si les tocara ‘el Gordo’, según Clicars Comunicae

viernes, 20 de diciembre de 2019, 13:06 h (CET) De nuevo en época navideña, muchos españoles están soñando con lo que podrían hacer si les tocara el famoso Gordo de Navidad Entre los deseos y sueños habituales como viajar o una casa, repite un año más un clásico: el coche. Y es que normalmente en la decisión de compra de un coche intervienen varios factores, y se elige el coche en función de lo que se puede pagar y lo que desea tener. Pero la cosa cambia cuando se tiene un dinero extra…

Los coches eléctricos son tendencia, además de que los nuevos modelos de las casas de coches ya apuestan por la innovación e integración del mundo digital en la automoción, las prestaciones ecológicas que ofrecen los eléctricos, híbridos y modelos de gas, ganan cada vez más adeptos entre los conductores. De hecho, según datos de un estudio de este año de Clicars, más de la mitad de los españoles querría tener un coche eléctrico o híbrido (53%).

Como viene siendo tradición y por tercer año consecutivo, la startup española Clicars.com, -líder en Europa en venta de coches online-, revela cuál se comprarían los españoles si les tocara El Gordo de la Lotería de Navidad de entre los coches más deseados para el 2020.

Tesla Model S (41%)

El nuevo modelo para el 2020 contará con tres motores eléctricos y será el más fuerte de la casa. Aunque se conoce poco hasta la fecha, los expertos apuntan a que el Tesla Model S Plaid tendrá mayor autonomía y mejores prestaciones que el Performance. Los resultados lo posicionan como el coche soñado de los españoles (41%). Los más fans de este modelo son los conductores de la generación millennial (conocida por su gran conciencia medioambiental), siendo el favorito de uno de cada cuatro de ellos, especialmente entre las mujeres. El inicio de la producción del modelo está previsto que comience en el último trimestre de 2020 y puede superar los 104.700 euros en España.

Mercedes-AMG GT R (15%)

Con un modelo dinámico y llamativo y un puesto de conducción moderno, el hermano más deportivo de la gama se posiciona en segundo puesto el top3 de modelos soñados, siendo el elegido por el 15% de los conductores, predominantemente hombres. Como otros modelos de la casa alemana, cuenta con un sistema de asistencia a la conducción que ayuda especialmente en situaciones de estrés como las horas punta, durante viajes nocturnos o al conducir por tramos desconocidos. Este deportivo summum de la gama, con 585 CV de potencia, parte de un precio de base de 198.000 euros.

Ferrari 812 Superfast (14%)

Es el Ferrari de serie más potente hasta la fecha de la marca, sólo superado por los exclusivísimos LaFerrari o el Enzo. Se posiciona como el tercero en la lista de coches top, elegido por el 14% de los conductores. Este modelo incorpora algunas soluciones como la dirección eléctrica o el eje posterior direccional, con las ruedas traseras habilitadas para girar en el mismo sentido o en el opuesto a las delanteras dependiendo de las circunstancias. Por otro lado, el interior del Ferrari 812 Superfast combina elegancia e innovación con una artesanía y tecnología de último momento. Aquel que quiera tener este coche de infarto, debe desembolsar al menos 339.000 €, su precio de base.

Lamborghini Huracán EVO Spyder (11%

Esta versión Huracán descapotable, permite disfrutar de todas las prestaciones del modelo de la marca italiana pero ahora a cielo descubierto. Tan solo hacen falta 17 segundos para abrir su capota ultraligera. Por su diseño seductor y materiales ultraligeros, es el favorito del 11% de los conductores en España. Cuenta con un cerebro futurista, la Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI), que permite vivir la emoción de unas prestaciones excepcionales. Su precio en Europa es de 202.437 euros, sin impuestos.

Porsche 911 GT2 RS (10%)

Este deportivo cuenta con una potencia que no muchos pueden alcanzar. Son sello de la marca, su fiabilidad y espectaculares prestaciones. Puede alcanzar una velocidad máxima de 340 km/h. El 10% se decanta por este clásico deportivo, siendo la totalidad conductores jóvenes, de entre 18 y 40 años. Su precio está en la media de los demás coches deseados, siendo de 326.934 euros de base.

BMW i8 (9%)

No hay mejor carta de presentación que BMW defina a este modelo como “el coche más innovador que jamás hayamos creado”. De hecho, este modelo híbrido ha triunfado como coche soñado entre los conductores de 41 a 50 años. Se trata de un deportivo de estilo futurista gracias a su bajo y agresivo frontal, su diseño de líneas marcadas, sus puertas de tijera y una mecánica híbrida-enchufable de 374 CV. Ofrece un sprint de 0 a 100 km/h en solo 4,4 segundos -tan rápido como el del BMW M2- pero ahorrando combustible de forma absolutamente eficiente, pudiendo así recorrer hasta 55 kilómetros en modo eléctrico y consumiendo 1,9 litros/100 kilómetros.

Si se obtiene un pellizco con la lotería, está bien cumplir alguno de los sueños de la lista, pero hay que contener la emoción, ya que según datos de un estudio* de la EFPA, siete de cada diez premiados con la Lotería de Navidad tiene mucho menos dinero cinco años después de haber ganado el premio.

