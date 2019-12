YI Technology presenta KamiBaby, la primera cámara del mercado que permite controlar la respiración del bebé Comunicae

viernes, 20 de diciembre de 2019, 12:19 h (CET) El desarrollo del dispositivo está basado en las últimas tecnologías de Inteligencia Artificial y Edge Computing para que los padres puedan controlar a su bebé y hacer que la paternidad sea una experiencia más sencilla YI Technology, Inc. (YI), el proveedor global de tecnologías y productos de imagen avanzados e inteligentes, anuncia el lanzamiento de su tecnología de próxima generación y el primer producto de su línea Edge Computing, el KamiBaby un dispositivo inteligente para la monitorización del bebé que estará disponible a través de la plataforma Indiegogo,

El monitor KamiBaby pretende ser un verdadero compañero para los padres de bebés y niños pequeños. Este monitor cuenta con las últimas características de Inteligencia Artificial para Edge Computing, como la monitorización de la respiración del bebé y detección del llanto. De este modo los padres pueden observar la respiración del bebé mientras duerme a través de su smartphone.

KamiBaby utiliza para ello el procesamiento de imágenes y la tecnología de Inteligencia Artificial de Edge Computing para detectar y ampliar la imagen de la respiración del bebé. Gracias a ello KamiBaby es el monitor para bebés todo en uno.Los padres tienen, de este modo, la posibilidad de controlar la respiración de su bebé sin necesidad de tener que vestirles con ropa especial o contar con accesorios adicionales, una tota novedad en la industria, porque así permite que el bebé duerma cómodamente sin ningún tipo de molestias, proporcionando tranquilidad a los padres.

"Con KamiBaby los padres pueden hacer un seguimiento de su bebé o niño pequeño, recibir las alertas pertinentes y tener un par de ojos adicionales para ayudar a que la crianza sea un poco más fácil durante esos preciosos primeros años" Sean Da, CEO de YI Technology.

Aunque el envío del KamyBaby estará a la venta a partir de finales de marzo de 2020, se puede adquirir por adelantado haciendo un pedido en Indiegogo el lunes 9, a las 9 am PST. Indiegogo es un sitio web donde los clientes pueden ser los primeros en obtener los últimos productos innovadores antes de llegar al mercado y a los mejores precios.

El monitor KamiBaby fue creado en EE. UU, utilizando algoritmos desarrollados y probados en el centro Technology de I+D israelí y realizado en China. Ahora YI Technology ha terminado el hardware propietario para KamiBaby. Las características de Edge AI trabajan en algoritmos utilizando redes neuronales de aprendizaje profundo. Los módulos de software ya están listos y aunque durante la última mitad del año 2019, el KamiBaby ha sido probado por padres y bebés reales durante más de 10.000 horas, ahora están pasando por pruebas beta adicionales para aumentar la precisión y hacerlos más robustos.

Un producto pensado para el bienestar del bebé y la integración en el entorno familiar

KamiBaby combina materiales visuales, sonoros, suaves y cálidos en perfecta armonía. Desde el principio, YI Technology ha querido crear un personaje divertido con el que los niños y los padres puedan relacionarse. Se probaron varios conceptos y se obtuvo diversidad de ideas de padres de todo el mundo. A muchos padres y familias les ha encantado la idea de tener un dispositivo inteligente que se adapte a la habitación de su bebé o niño. Un dispositivo de monitorización de bebés con todos los accesorios más importantes en un solo producto.

En primer lugar, desde YI Technology se busca el bienestar del bebé y se proporcionan artículos de seguridad tales como cubiertas para cables ofrecer mayor garantía. El material de caucho del producto utiliza silicona de seguridad, apto para bebés y no tóxico. Mientras que el tejido del cuerpo del altavoz es acústico, creado por expertos en diseño en una agencia de música e ingeniería de audio. El embalaje es 100% ecológico y utiliza tinta de soja para imprimir la cubierta del embalaje. Además, la cubierta final de "plástico" es de material a base de maíz (PLA), que es biodegradable.

Directamente a través de la aplicación del Kami Home, los padres pueden medir la temperatura y la humedad de la habitación para asegurarse de que el bebé esté lo más cómodo posible y no esté demasiado caliente o frío. A la mañana siguiente, KamiBaby seleccionará automáticamente el momento más relevante del movimiento del bebé, la detección de sonidos anormales, etc. para proporcionar un breve resumen, que permitirá a los padres comprobar cuántas horas de sueño o cómo de descansado está su bebé.

Los clientes pueden apoyar la campaña de KamiBaby en Indiegogo para recibir su cámara KamiBaby a un precio exclusivo con un 50% de descuento durante la campaña limitada de 60 días en este enlace: https://igg.me/at/kamibaby

Todos los clientes de cámaras de seguridad inteligentes de Kami pueden disfrutar del beneficio adicional de los servicios de nube rodante de por vida de 7 días. Los dispositivos de seguridad inteligentes de Kami son totalmente compatibles con GDPR y dependen del servidor de YI Technology basado en Silicon Valley. YI Technology se adhiere a los más altos estándares de protección de datos y valora la privacidad del cliente por encima de todo, asegurando a los padres la tranquilidad de saber que sus momentos entrañables están a salvo.

