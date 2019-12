La manzana Kanzi , un buen aliado para que no se indigeste el turrón Comunicae

viernes, 20 de diciembre de 2019, 09:30 h (CET) Una fuente directa de energía que rejuvenece cuerpo y mente, ideal para refrescarse e hidratarse tras los excesos navideños Llega la Navidad y con ella las celebraciones de empresa, comidas y cenas familiares, planes con amigos, compras, etc.… Una época del año entrañable pero no exenta de estresante actividad. En estas fiestas se consumen, además, alimentos y bebidas que son los habituales en la dieta y, generalmente, en grandes cantidades. La manzana Kanzi por su fresco y jugoso sabor es la solución perfecta para refrescarse y que no se indigeste el turrón.

Una manzana ideal para momentos en los que se necesita un toque “fresh”. Además de sus conocidos beneficios saludables: ayuda a prevenir el colesterol, favorece la digestión, hidrata y tiene efectos saciantes, es una gran fuente de energía tan necesaria en épocas de estrés. Kanzi es el mejor aliado para un dulce y refrescante bocado de energía natural sin caer en los dulces y snacks que aumentan los síntomas de pesadez, y así pasar unas navidades con vitalidad. Kanzi es la manzana del mercado con un carácter peculiar, que estimula los sentidos nada más probarla. El atractivo rojo de su piel capta inmediatamente la atención y es el primer paso que invita a disfrutar la vida. Una fuente directa de energía que rejuvenece cuerpo y mente.

La manzana de la felicidad

Investigaciones sobre los efectos de la dieta en el estado anímico publicadas por el American Journal of Public Health y por el British Journal of Nutrition confirman las propiedades beneficiosas de la manzana para incrementar la sensación de felicidad, mantener estable el nivel de energía y favorecer las funciones neuronales. Efectos similares a los que produce la música. Mientras se escucha música el cerebro genera dopamina que se conoce como la hormona de la felicidad. No es casualidad que canciones asociadas a estas fiestas tradicionales provoquen sentimientos positivos, al igual que la mordedura de una manzana Kanzi. Por este motivo, Kanzi ha lanzado su propia “playlist” de villancicos que llenarán la Navidad de energía y felicidad.

