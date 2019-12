​¿Qué sucede en Colombia? Xus D Madrid, Vigo Lectores

viernes, 20 de diciembre de 2019, 09:31 h (CET) La movilización sindical, estudiantil y popular que vive Colombia en los últimos tiempos busca desestabilizar al Gobierno. Pero tan cierto como eso es que Duque se ha equivocado al exacerbar la confrontación y al cargar contra las protestas, que han provocado muertes. Ahora a las demandas netamente sociales, una parte de la sociedad colombiana ha sumado las protestas contra la represión policial. Duque y su Gobierno tienen que afrontar la reforma de unos cuerpos policiales que siguen acostumbrados a campar a sus anchas desde los tiempos de la lucha contra las FARC. No basta con detener la reforma tributaria, se trata también de reformas en materia de pensiones y del grave asunto de los Acuerdos de Paz, que han dividido a la sociedad colombiana, pero que realmente no tienen marcha atrás.











