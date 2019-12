​Buscando la paz Jaume Catalán Díaz, Girona Lectores

viernes, 20 de diciembre de 2019, 09:28 h (CET) La Navidad es el período de tiempo más esperado del año. El núcleo es Nochebuena, celebración de nacimiento de Jesucristo, pero también se extiende a los días posteriores.



Los motivos de esa “espera” son muy variados, siendo el eje un conjunto de celebraciones religiosas que, con independencia de la mayor o menor práctica religiosa, impregnan la vida de los hogares y de las personas. Proliferan los Belenes -salvo en La Moncloa, así es Pedro Sánchez -, los villancicos que se oyen o cantan son la música de fondo de lo extraordinario de estos días, las familias buscan la unión como en ningún momento del año, los regalos son el reflejo de la excepcionalidad de estos días.



Y también son esperadas estas fechas por la paga extraordinaria, que sirve un poco para pensar en quienes no la cobran ni tienen recursos económicos.



El villancico "Noche de Paz" cumplía hace un año su segundo centenario. Nació gracias a dos austríacos, y ahora es el villancico más representativo de estos días entrañables. Tiene una letra que bien puede articular lo que pensamos y hacemos en estos días, porque la paz la queremos todos, la buscamos todos, pero hay que acertar con el camino que conduce a la paz.

