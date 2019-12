Esta Navidad, los más pequeños se convertirán en héroes durante la hora del baño de la mano de Mustela Comunicae

jueves, 19 de diciembre de 2019, 16:59 h (CET) Con motivo de la Navidad, Mustela, la marca de Laboratorios Expanscience, presenta, en edición limitada, a sus nuevos héroes a través de sus geles de baño Bañar al bebé contribuye a su higiene corporal diaria, pero también ayuda a su desarrollo sensorial. Además, para muchos padres, la hora del baño se convierte en un momento muy especial para disfrutar de sus pequeños al compartir momentos de diversión con ellos. Con motivo de la Navidad, Mustela, la marca de Laboratorios Expanscience, presenta, en edición limitada, a sus nuevos héroes a través de sus geles de baño:

Cuate el Aguacate. Este gel limpiador de baño suave, hidrata y protege la piel normal de los bebés y niños gracias a su ingrediente secreto, el Perséose de Aguacate. También, alivia las pequeñas rojeces visibles y la sensación de picor, en especial el relacionado con el efecto irritante del agua calcárea, y no pica en los ojos.

Rita la Abejita. Nutre de forma duradera la piel seca a través de su cera prodigiosa, una cera de abeja blanca y pura. Además, este gel limpia con eficacia y suaviza la piel ante los efectos resecantes del agua. Tampoco escuece los ojos.

Sandra la Schizandra, una fruta extraordinaria. Este gel de baño confort, alivia de forma inmediata y duradera la piel muy sensible y alivia las pequeñas rojeces visibles y la sensación de picor, en especial el relacionado con el efecto irritante del agua calcárea. Evita el picor en los ojos.

Imanol el Girasol. Un gel de baño sin jabón que alivia y nutre la piel atópica gracias a su aceite precioso. Limpia delicadamente al tiempo que protege la piel de bebés y niños y alivia instantáneamente el picor y la sensación de tirantez, dejando la piel suave, sedosa y flexible.

La gama Mustela bebé-niño tienen una media de un 95% de ingredientes de origen natural. Todos los geles de Mustela son aplicables desde el nacimiento, han sido testados bajo control dermatológico y pediátrico y tienen una alta tolerancia cutánea y ocular garantizada.

Para que el momento del baño sea más divertido, Mustela ha lanzado una colección cápsula, para por tipo de piel de bebé. Formatos diferentes para que los padres elijan el que más se adecúe al tipo de piel de sus peques: Cuate el Aguacate 500 ml, para la piel normal del bebé; Rita la Abejita de 500 ml, para la piel seca; Imanol el Girasol de 200 ml, para la piel atópica; y Sandra la Schizandra de 500 ml.

