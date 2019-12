Como limpiar correctamente los cristales de una casa, según Colombianadelimpiezas Comunicae

jueves, 19 de diciembre de 2019, 16:30 h (CET) Una investigación de la Universidad de Granada revela que las personas que regularmente realizan actividad física doméstica tienen menos riesgo de sufrir diabetes y enfermedades cardiovasculares. Por eso limpiar el hogar es bueno para la salud. Colombiana de Limpiezas explica cómo hay que limpiar correctamente el hogar. Pero en esta ocasión explica cómo se deben limpiar correctamente los cristales El hogar es un espacio del que hay que disfrutar rodeado de limpieza. Los cristales del hogar se suelen ensuciar con gran facilidad tanto desde dentro como desde fuera. Los agentes exteriores empujados por el viento, como la lluvia o el polvo pueden hacer que los cristales tengan un aspecto sucio. Pero también se ensucian desde dentro si en una casa hay niños y animales que les gusta disfrutar de mirar por la ventana dejando huellas. Todos estos elementos pueden hacer que un hogar se vea sucio y feo. Pero Colombiana de Limpiezas quiere dar algunos consejos de como limpiar de forma correcta las ventanas.

Sin embargo, la limpieza de los cristales puede resultar una tarea difícil ya que puede ocupar gran parte del tiempo del que uno dispone. Y en meses más fríos también resulta poco atractivo hacerlo. Un Estudio Global de Cuidado del Hogar realizado en 2018 afirma que el 70% de las personas que limpian su hogar por su cuenta no dispone de las herramientas necesarias para limpiar los cristales, y esto puede ser una actividad de riesgo si se trata de grandes alturas.

Limpiar solo el interior de los cristales puede ser menos arriesgado, pero no tiene mucho sentido. Si se trata de una casa grande con varios pisos lo más aconsejable es acudir a una compañía cuyos técnicos tengan el equipo necesario para hacer esta tarea de forma más segura. Para prevenir accidentes y lesiones es mejor que se tenga en cuenta este consejo. Lo mismo ocurre si un hogar tienen ventanales en el techo. Lo mejor es contar con una empresa que se encargue de ello.

¿Qué otros elementos acristalados hay que mantener limpios en una casa?

Hay otros elementos acristalados que uno mismo puede mantener limpios en su hogar. Los espejos son uno de esos elementos que hay que mantener limpio y listo para su uso. No hay que olvidar las pantallas de los dispositivos de la casa, las lámparas de techo, los elementos de luz, etc.

Acudir a una empresa de limpieza puede ser el consejo más útil que Colombianadelimpiezas puede dar desde su experiencia y profesionalidad. Así es posible ahorrar tiempo y no arriesgarse a sufrir posibles accidentes en el hogar. Además, es una buena manera de asegurarse de que una casa se está limpiando correctamente y ahorrarse comprar elementos de limpieza.

