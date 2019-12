Limpieza Pulido da 10 consejos para mantener la salud de la madera en un hogar Comunicae

jueves, 19 de diciembre de 2019, 16:38 h (CET) La madera es un elemento que si se utiliza de manera eficaz puede dotar un hogar de calidez y comodidad, además de un aspecto tradicional y clásico. Pero mantener todos los elementos hechos de madera en un hogar puede ser un gran reto. Limpieza Pulido da unos cuantos consejos para el mantenimiento y la protección de la madera Según la FAO la madera aporta grandes beneficios si se utiliza en el hogar ya que si la madera está bien tratada puede regular bien la humedad y además crear ambientes cálidos en invierno y frescos en verano. Pero los beneficios del uso de la madera no son solo estos. Este material tiene una gran capacidad de aislamiento.

El polvo es el primer enemigo de la madera ya que si se deja acumular durante mucho tiempo se pega a la madera y acaba creando una capa pegajosa de la que es difícil desprenderse. Para quitar el polvo de manera eficaz se puede utilizar una bayeta suave o un plumero. Pero hay que asegurarse de que las dos cosas están limpias y secas. Puede parecer obvio, pero un error que todo el mundo comete es sacudir la bayeta en el aire tras limpiar el polvo. Esto no se debe hacer ya que el polvo volverá a la superficie de la madera. A la hora de limpiar con algún jabón o liquido detergente es mejor utilizar uno que no contenga químicos que puedan dañar la madera.

Otro buen consejo que Limpieza Pulido da es que cuando se hace uso de una mesa de madera es mejor cubrirla con un mantel para no comprometer su calidad. De esta manera se protege la madera para que su aspecto intacto dure más. También es recomendable poner una capa de felpa entre elementos pesados y la madera, como por ejemplo una lámpara o entre un mueble y el parqué.

En caso de derramar líquidos es recomendable que se seque inmediatamente la superficie para evitar que la humedad penetre la madera. Pero un buen consejo es cubrir la madera con una fina capa de cera para convertir esa superficie en una impermeable. Además esto le dará un aspecto abrillantado y de salud a la madera, un efecto que durante muchos meses.

Mantener la madera lejos de temperaturas altas y secas es otro consejo muy importante. Durante la época de verano es normal que la madera se vea expuesta a altas temperaturas. Hay que tener cuidado con esto para evitar que la madera se rompa, se destruya o se decolore. Para evitar estos destrozos se puede hacer uso de un humidificador que mantenga el ambiente un poco más fresco y húmedo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.