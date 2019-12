Information Builders designa a Keith Kohl para liderar el departamento de Product Management Comunicae

jueves, 19 de diciembre de 2019, 16:11 h (CET) Kohl cuenta con más de dos décadas de experiencia en datos y gestión y liderará la evolución de las soluciones de la compañía Information Builders, líder en soluciones de business intelligence (BI), analítica y gestión de datos, anuncia el nombramiento de Keith Kohl como senior vice president de Product Management. En este puesto, Kohl asumirá la responsabilidad de todas las funciones de gestión de producto y actuará como enlace entre los equipos de producto, ventas y marketing.

Con más de 30 años de experiencia global y unos resultados probados y cuantificables en empresas internacionales de software, Kohl será responsable de la estrategia de producto y la hoja de ruta de Information Builders. Aprovechando su gran experiencia en gestión de producto, Kohl definirá qué soluciones crea Information Builders cuál es la estrategia que hay detrás de ellas. Se asegurará de que los productos tengan relevancia para el mercado y supervisará todos los aspectos relacionados con precio, paquetización y funcionalidades específicas del mercado.

Anteriormente Kohl ha sido vicepresidente de Product Management de Synscort, proveedor de software de gestión de Big Data, donde lideraba un equipo internacional para la gestión de producto y se ocupaba de establecer la estrategia, planificación y lanzamiento al mercado de productos relacionados con integración y calidad de datos y mainframe, entre otras cosas. Llegó a Synscort mediante la adquisición de la compañía de Trillium Software, donde desempeñaba el mismo papel.

Comenzó su carrera en IBM como programador de mainframe, y desempeñó diferentes puestos en Seer Technologies, MicroFocus y PFN Inc. Entró en el mundo de los datos en 2001 con Torrent Systems, antes de que la compañía fuera adquirida por Ascential Software. Fue entonces cuando Kohl volvió a IBM como parte de la adquisición por ésta de Ascential y lideró la gestión de producto para InfoSphere Information Server hasta su primer periodo con Syncsort como director de gestión de producto. Ahora trae a su nuevo puesto en Information Builders toda esta experiencia técnica y de gestión, así como un significativo recorrido en entornos internacionales, ya que ha trabajado directamente con partners y clientes en América, Europa y Asia.

"El mercado está evolucionando, y las organizaciones esperan un ROI más rápido y más reiteración en los despliegues para ir desde la prueba de concepto a la producción rápidamente", explica Frank Vella, CEO de Information Builders. "Keith cubre un papel clave para ayudar a Information Builders a evolucionar su oferta, lo que nos permitirá crecer más rápido y apoyar las necesidades de nuestros clientes. Su conexión con la industria y su genuina atención al detalle en lo referente a interacciones con los clientes y a la tecnología le posiciona a él, y a Information Builders, en el camino del éxito".

"He estado en el mundo del software de datos durante mucho tiempo, e Information Builders siempre ha sido una empresa por la que he sentido el máximo respeto", asegura Kohl. "Estoy encantado de tener la oportunidad de trabajar con este excepcional equipo de profesionales y también con la impresionante red de partners y, por supuesto, clientes, para asegurar que Information Builders continúa destacando con los mejores productos de BI y datos del sector".

