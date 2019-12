Los enfermeros Txaro Fernández y Daniel Alonso, premios COEGI 2019 por su trayectoria profesional Comunicae

jueves, 19 de diciembre de 2019, 15:38 h (CET) El Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) entregará mañana en San Sebastián ambos galardones en el transcurso de la cena anual de la Enfermería guipuzcoana, en la que también realizará entrega del 0,7% de su presupuesto anual a la Asociación DOA – Denok Osasunaren Alde / Todos por la salud La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa ha otorgado a la enfermera del Hospital Universitario Donostia, Txaro Fernández, el Premio COEGI 2019 a la Trayectoria Profesional; y a Daniel Alonso, enfermero de Emergentziak Osakidetza, el Premio al Desarrollo de la profesión enfermera. Ambos galardones se entregarán mañana, viernes, durante la cena anual de la enfermería guipuzcoana que tendrá lugar a partir de las 21,00 horas en el Hotel de Londres e Inglaterra de San Sebastián.

El premio concedido a Txaro Fernández reconoce a las enfermeras y enfermeros colegiados que se han distinguido durante su ejercicio profesional por su especial dedicación a la profesión. Txaro Fernández comenzó a trabajar en 1976 y el mayor tiempo de su trayectoria profesional ha transcurrido en el edificio Amara, donde vivió todo el proceso de unificación hacia el actual Hospital Universitario Donostia. Allí realizó trabajo asistencial durante los primeros años y, posteriormente, pasó al servicio de Farmacia. Tras la unificación de los hospitales, trabajó dos años en el Servicio de Alergias y, desde hace nueve años, trabaja en el Área de Pruebas Cardiológicas del Hospital Universitario Donostia.

Sus propias compañeras, quienes le han postulado para el Premio, destacan de ella: “su humanidad y entrega a lo largo de su carrera profesional. Su infinita paciencia con los pacientes, familiares y compañeras. Es una excelente compañera siempre dispuesta a ayudar”. Destacan que ha ejercido la profesión de un modo vocacional y que ha formado a cientos de compañeras “con la misma entrega del primer día”. Afirman, además, que “representa a una generación de enfermeras que lo han dado todo en el ejercicio diario de su profesión”.

Por su parte, Daniel Alonso, enfermero responsable del Grupo de Paradas de Emergentziak Osakidetza, recibirá mañana el Premio COEGI 2019 al Desarrollo de la Profesión Enfermera, que reconoce las iniciativas desarrolladas por personas o entidades, que contribuyen de forma positiva al avance de la profesión enfermera.

Sus propias compañeras y compañeros, quienes le han postulado para el Premio, destacan de él que: “ha trabajado con dedicación y compromiso para que la Enfermería esté en el lugar que le corresponde en el área de Emergencias. Ha abogado por la presencia y protagonismo enfermero tanto en lo asistencial, como en lo docente, investigador y organizativo de proyectos, estructuras y organizaciones relacionadas con la emergencia”.

Subrayan, además, que hoy en día las enfermeras tienen presencia y relevancia en los centros coordinadores, helicópteros sanitarios, unidades enfermerizadas y medicalizadas, gestión de emergencias y cátastrofes, etc. “y parte de este mérito es atribuible a su tesón en reivindicar el papel de la Enfermería profesional en las emergencias”. Asimismo, destacan su contribución a que “la Enfermería se sitúe entre los referentes ante cualquier iniciativa relacionada con la RCP y desfibrilación automática en todo el País Vasco”.

Ayuda para proyectos relacionados con la salud

El COEGI concede desde 1997 el 0,7% de su presupuesto anual a proyectos realizados por ONGs. En 2019, se ha adjudicado la Convocatoria de Ayudas a Proyectos relacionados con la Salud que anualmente convoca el COEGI, a la Asociación DOA – Denok Osasunaren Alde / Todos por la Salud.

El 0,7% del presupuesto del Colegio se destinará, en concreto, a su Proyecto para el fortalecimiento del sistema de salud del Departamento del Beni, en el ámbito asistencial y de formación (Bolivia). La entrega de esta colaboración tendrá lugar también mañana en la cena anual de la enfermería guipuzcoana.

DOA (“Denok Osasunaren Alde - Todos Por La Salud”) es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) fundada en Donostia-San Sebastián en el año 2002. Los primeros voluntarios estaban vinculados al sector sanitario y, por su espíritu solidario, quisieron canalizar su motivación activamente en trabajos de atención quirúrgica especializada a personas sin recursos, formación a personal sanitario e intercambio de experiencias, atención integral a mujeres e indígenas primero en Guatemala y, desde el año 2005, también en Bolivia.

