Éxito rotundo en la 8a edición del Business With Social Value Comunicae

jueves, 19 de diciembre de 2019, 15:10 h (CET) El Palau de Congressos de Catalunya acogió más de 400 vendedores, y se coordinaron 850 reuniones Impulsado por Icaria Iniciativas Sociales, este martes 17 de diciembre se celebró en el Palau de Congresos de Cataluña la 8ª edición del Business With Social Value, un evento anual donde Centros Especiales de Trabajo y Empresas de Inserción no lucrativas se reunieron con instituciones, organismos y empresas mercantiles para ofrecer sus servicios y productos.

La jornada contó con un intenso programa que combinó motivación, actualización y oportunidades comerciales con el principal objetivo de crear ocasiones reales de negocio para aquellas empresas con valor social. Hasta el punto que se han contabilizado 850 reuniones coordinadas, y un flujo de asistencia de 550 personas.

Además, este año ha contado con un cartel de ponentes excepcional, donde todos aquellos que se acercaron al Palau de Congresos disfrutaron y vibraron con sus charlas y experiencias. Entre los ponentes presentes había Nacho Sala Amat, Marketing Director & Co-fundador de ATRAPALO.COM; Daniel García Campos, Area Manager Global Chains (Partner Services) in Booking.com for Spain & Andorra; Chris Pomeroy, CEO y presidente de Interface Tourism Spain y secretario general de Travel Consul; o Ousman Umar, Presidente y Fundador de Nasco Feeding Minds.

Todos los presentes pudieron saborear la excepcional comida de 27 chefs solidarios con más de 10 estrellas Michelin, que ofrecieron sus platos más emblemáticos.

Con la Sostenibilidad y Responsabilidad Social

Durante esta 8ª edición, se ha dado un fuerte empujón a la incorporación de buenas prácticas, no solo sociales, sino también en ámbitos como la accesibilidad, el medio ambiente y la defensa de la cultura y el patrimonio, con la colaboración de Barcelona Sustainable Tourism del Consorcio de Turismo de Barcelona.

A raíz de este acuerdo, el acto concluyó con la entrega de los ‘Premios Barcelona Sustainable Tourism a buenas Prácticas’. Los grandes triunfadores del día fueron: Fundación La Caixa – Cosmo Caixa, Premio en el eje ambiental; Yurbban Hoteles, Premio en el eje cultural, del patrimonio y de las tradiciones; Palau de la Música Catalana, Premio en el eje de la accesibilidad; y Museu Marítim de Barcelona, Premio en el eje social.

