9 consejos para disfrutar de unas Happy TecHolidays, según The Valley Comunicae

jueves, 19 de diciembre de 2019, 12:07 h (CET) El smartphone se convierte en el aliado para todas las gestiones de las fiestas navideñas. Gestiona citas con plataformas web, planifica el menú navideño con apps, asegurarse que aciertas con el regalo perfecto o sigue a Papá Noel por el mundo Con la Navidad llega la época de organización: coordinar a la familia o a amigos para reunirse, planificar el menú navideño, comprar regalos, o incluso felicitar las fiestas, etc. ámbitos en los que la tecnología puede ser de ayuda.

Los expertos de The Valley han elaborado consejos para, a través del smartphone, organizar lo necesario para disfrutar de unas felices fiestas sin preocupaciones ni estrés.

Elección de las fechas de los encuentros con calendarios online

En grupos de amigos de más de 5 personas, es muy probable que se den dificultades a la hora de ponerse de acuerdo para cerrar la fecha de la comida o cena de navidad. Una buena técnica es aprovechar las plataformas de votación online que permiten que cada uno vote por el día que más le encaja. Una vez cerradas las fechas de los compromisos, es recomendable marcarlas en un calendario para que no se olviden. Además, si el calendario del móvil está conectado a la nube, se podrán tener las citas en cualquier dispositivo. También, se puede utilizar esta funcionalidad para convocar a los demás invitados y recordarles el encuentro.

Planificar el menú navideño por adelantado y comprarlo on-the-go

Desde el móvil se puede gestionar todo lo relacionado con la cena de navidad: crear la lista de la compra con apps que recomienden que se necesita, comprar los productos en cualquier supermercado online y recibirlo a domicilio o conseguir las recetas de los platos para sorprender a los comensales. Para algo más específico como, por ejemplo, un vino especial, existen también apps que aconsejan cuál es el mejor maridaje según el tipo de comida ofreciendo también la posibilidad de comprarlo directamente y recibirlo en casa.

Coordinar el amigo invisible a distancia y sin necesidad de mano inocente

Se acabó lo de tener que reunirse para hacer papelitos y ver quién regala a quién. Hay diversas plataformas web que indicando simplemente los nombres de los participantes y sus e-mails hacen el sorteo de forma automática y envían a cada jugador un mail con el nombre de la persona que le ha tocado.

Wish-list online para acertar 100% con los regalos

Saber qué regalar a la pareja, familiares o amigos no es fácil. Una buena idea es intentar sutilmente introducir en los grupos la opción de hacer listas de regalos compartidas. Utilizar las apps que permiten que cada uno marque sus intereses para que los demás puedan ver sus elecciones. También, existen otras plataformas para autogestionar el presupuesto en comprar regalos, mediante la creación de listas por persona y asignación de gastos y regalos de cada uno.

Dividir los gastos y pagar tan solo con el número de teléfono

Es posible enviar y recibir dinero de forma inmediata tan solo con el número de teléfono asociado a la cuenta bancaria; sin tener que esperar 24 horas a que una transferencia ordinaria se haga efectiva. Ahora, desde el portal online o la app de casi todos los bancos, se pueden hacer pagos sin comisión, facilitando la división de gastos a la hora de pagar lo necesario para el encuentro navideño.

Crear playlists colaborativas adaptadas a todos los gustos

Como buen anfitrión, la música es fundamental para la reunión. Las plataformas de música permiten ahora crear playlists colaborativas en las que cada uno puede incluir las canciones que le gusten desde sus propios móviles. No obstante, si se prefiere mantener el tono navideño, también existen listas de reproducción temáticas predefinidas.

Gracias a las videollamadas, no se pierden los reencuentros familiares

Si no es posible trasladarse a celebrar las fiestas con los seres queridos, la tecnología ofrece la posibilidad de hacer una cena-virtual. Es posible comunicarse a distancia por videollamada e incluso hacer una cena virtual en tiempo real. Aprovechar las grandes pantallas de casa como la televisión para tener a la persona del otro lado presente, aunque no sea físicamente.

Felicitar las fiestas con un video navideño

Ya sea hacer montajes de imágenes con fondos o marcos navideños o adaptar la cara de la familia en los cuerpos de elfos navideños bailarines, etc. hay mil formas de personalizar la felicitación. Para el envío de tarjetas físicas, hay también herramientas que permiten diseñar una tarjeta personalizada. El proveedor se encarga de imprimir la tarjeta, ensobrarla y enviarla a la dirección elegida.

Con los más pequeños, seguir a Papá Noel por el mundo desde el móvil

Estas navidades se puede seguir la trayectoria de Papá Noel en su recorrido de entrega de regalos y entretener a los más pequeños con diversos juegos navideños gracias a las aplicaciones tipo “SantaTracker” creadas por NORAD (Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica) o Google.

