Habitat Inmobiliaria, Lainer y Atlas Group presentaron sus nuevos proyectos en EXPO Costa del Sol

jueves, 19 de diciembre de 2019, 10:23 h (CET) EXPO Costa del Sol demostró que sigue siendo el centro de convenciones líder de Marbella tras celebrar la VI edición del EXPO Business Day, un evento único y exclusivo en la Costa del Sol, que reúne en un sólo lugar a todo el gremio profesional del sector inmobiliario. Teniendo lugar el pasado 27 de noviembre, este evento reunió a un centenar de personas, incluidos los representantes de las empresas inmobiliarias más destacas de la región Los miembros más recientes de EXPO Costa del Sol, Lainer, Habitat Inmobiliaria y Atlas Group, presentaron sus nuevos proyectos a los participantes del evento y, en esta ocasión, los invitados compartieron un delicioso desayuno aprovechando la oportunidad para intercambiar información y hacer networking. Sin lugar a dudas, el éxito de esta edición y la satisfacción de sus participantes se debe a la gran organización de EXPO Costa del Sol y que los presentadores se lucieron al momento de destacar las oportunidades de crecimiento inmobiliario en Costa del Sol, la región litoral de Andalucía conocida por ser uno de los principales destinos turísticos de España gracias a sus agradables temperaturas y buen tiempo.

Lainer

Virginia Alegría y Antonio Huertas presentaron Antik Villas, Light Blue Villas y Villa Tucán 22, los más recientes proyectos de Grupo Inmobiliario Lainer. Antik Villas y Light Blue Villas son dos complejos de siete y cinco villas, respectivamente, que se ubican entre las montañas y el mar de la localidad turística de Estepona. Estas villas se caracterizan por sus altas calidades y diseños contemporáneos que colocan terrazas y porches en medio de jardines y piscinas privadas que permiten disfrutar del excepcional clima de Costa del Sol y amplias salas de estar con extensos ventanales que garantizan, no solo espacios luminosos, sino maravillosas vistas al mar o al campo de Golf.



Para finalizar su exposición, Lainer presentó al público Villa Tucán 22, una espectacular y lujosa vivienda situada en el Valle del Golf de Marbella. Esta villa cuenta con las más altas calidades, construida en tres niveles, 5 dormitorios en suite, ascensores, piscina climatizada con jacuzzi y jardín. Un garaje con espacio para mínimo de cuatro coches y espacios de usos múltiples completan el diseño de esta vivienda que, a pesar de estar ubicada en un área residencial, ofrece mucho entretenimiento y actividades de ocio en sus alrededores, incluido el club de golf de Los Naranjos, uno de los más prestigioso de la Costa del Sol.

Habitat Inmobiliaria

La presentación de Habitat Valle Romano, un complejo de 115 viviendas en el centro de Costa del Sol, estuvo a cargo de Eduardo Hidalgo y Verónica Peinado, coordinadora comercial de Andalucía Oriental de la compañía. De diseño funcional y vanguardista, estas viviendas fueron construidas siguiendo los estándares de diseño, innovación, sostenibilidad y por supuesto, calidad que caracterizan a esta promotora.

Este complejo residencial tiene zonas comunes, como jardines, piscina, gimnasio y sala polivalente. Además, cuenta con generosas terrazas y jardines privados en plantas bajas. A tan solo unos minutos de Estepona, Puerto Banús y Marbella, Habitat Valle Romano se encuentra en el centro de la Costa del Sol, inmerso en un fantástico enclave de Golf.

Habitat Valle Romano forma parte de la extensa cartera que comercializa Habitat Inmobiliaria, con 46 promociones y más de 4.000 viviendas repartidas en todo el ámbito nacional y con una experiencia de más de 65 años y más de 60.000 viviendas entregadas que le convierten en referente en el sector.

Atlas Group

Atlas Group completó la presentación de los más recientes proyectos de bienes raíces de Costa de Sol y su exposición estuvo a cargo de Juan Mancha, quien logró transmitir la esencia de la compañía. Como empresa líder en Marbella, Atlas Group ofrece servicios de construcción residencial, paisajismo y diseño y construcción de piscinas y sus entornos. Atlasbuild es la unidad de negocio más representativa, con un 90% del total se dedica a la construcción de villas de lujo y reformas de viviendas, destacando por la creación de hogares únicos haciendo uso de las últimas innovaciones en tecnología y diseño. Por su parte, Atlasgarden realiza el estudio y diseño de jardines, teniendo como misión crear jardines excepcionales que rompen el molde de lo tradicional. Siguiendo la misma línea se encuentra Atlaspool, unidad de negocio del Grupo que diseña y construye tanto las piscinas como los Spas utilizando las más innovadoras y vanguardistas técnicas de diseño y construcción para satisfacer los gustos y exigencias de cada uno de sus clientes.

Los profesionales de este Grupo Constructor son conocidos y aclamados por especializarse en construcciones personalizadas y esto quedó demostrado en la presentación de sus proyectos. Juan Mancha, como portador de la misión de Atlas Group, hizo hincapié en que el objetivo de la compañía se basa en siempre en ofrecer valor añadido al cliente y a las construcciones que llevan a cabo. Estar siempre por encima de las expectativas de cada cliente es lo que hace que Atlas Group sea reconocida como una de las empresas líderes del sector.

El éxito de esta nueva edición de EXPO Business Day quedó demostrado en las tres presentaciones que mostraron los avances del mercado inmobiliario de Costa del Sol. Dando a conocer las propiedades disponibles del sur de España y analizando el presente del mercado y las proyecciones a futuro del desarrollo inmobiliario, los participantes del evento, una vez más, valoraron a EXPO Costa del Sol como el lugar idóneo para formar parte de innovadores proyectos residenciales y conocer lo último del mercado inmobiliario.

