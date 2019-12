Y en pleno Clásico, roban en casa de Semedo

En plena concentración del Clásico más polémico de los últimos años, el portugués Nelson Semedo, lateral derecho del F.C. Barcelona, ha sufrido un robo en su domicilio. Los Mossos D’Esquadra han recibido el aviso pasadas las 14 horas del miércoles, con notificación de violencia en la actuación de los ladrones. Se suma a la oleada de robos a casas de futbolistas que se ha producido este año, que ha afectado a jugadores de Madrid y Barça, como Benzema, Isco, Casemiro, Lucas Vázquez, Jordi Alba, Piqué o Arthur, entre otros.



Un delito fácil de perpetrar y de suculento botín, pues las mansiones de estos profesionales suelen albergar desde coches de lujo hasta joyas y otros objetos de enorme valor. Por no hablar de las grietas de seguridad que suponen las redes sociales: a veces es fácil conocer la distribución y puntos débiles del domicilio a través de los vídeos compartidos. Además, entrar cuando están jugando les evita muchos quebraderos de cabeza a los ladrones.



Pero, ¿y ahora qué? ¿Podrán recuperar lo que les han robado? El comparador de seguros de hogar Acierto responde a estas y otras preguntas relacionadas con el mal trago que acaban de pasar.



Si me roban, ¿me cubre el seguro? Las casas (y pólizas) más caras

Llegados a este punto cabe preguntarse: ¿cómo podemos protegernos?, ¿responderá el seguro de la casa ante este tipo de situaciones?, ¿qué nos cubre exactamente? Lo primero que hay que hacer es diferenciar, pues dependerá del tipo de póliza y del tipo de acto. No es lo mismo que se trate de un hurto o de un robo, o que nuestra póliza cubra el contenido o el continente. El contenido es lo que se encuentra en el interior, y el continente, lo que contiene esos objetos, es decir, las paredes, ventanas, puertas, etcétera. Las pólizas más básicas únicamente se responsabilizan de los daños en el continente. Dicho lo cual, si tenemos una súper mansión, lo más recomendable será contar con una Multirriesgo, y declarar las joyas y objetos de valor -inclusive el arte, entre otros- aparte. Porque si no lo hemos dicho y superan cierta cantidad -más que probable en estos casos- la aseguradora no se querrá hacer cargo.



Respecto a la distinción entre robo y hurto, este primero ha de conllevar violencia, intimidación, etcétera -como en el caso del atlético Morata, otro de los afectados, que entraron con armas de fuego-. En el segundo no existe ningún tipo de intimidación. Un hurto, por ejemplo, se produciría si dejamos pasar a unos supuestos “técnicos” y estos nos quitan algo.



Otro punto que diferencian muchas aseguradoras es que nos hayan robado en casa por un descuido -por ejemplo, que hayamos salido de casa con prisas y no hayamos girado la llave-. En estos casos no habremos establecido todas las medidas de seguridad pertinentes y algunas aseguradoras no querrán responder. No sucede lo mismo si nos han reventado la puerta y han entrado, si han roto una ventana para violar el domicilio, si nos han amenazado, etcétera.



A pesar de su evidente utilidad y según los datos del comparador, un 24% de los españoles no tiene contratado ningún seguro de hogar. Uno de los principales motivos para no contratar una póliza de hogar es recortar gastos. Sin embargo, en muchos casos se trata de un falso ahorro, ya que las primas son realmente bajas en relación al elevado coste que supone un robo o una avería para una economía familiar.



Además, quien lo tiene, lo utiliza -hasta el 74% asegura haber utilizado su póliza de hogar en alguna ocasión, y el 46,6% al menos en dos ocasiones-. Tampoco deberíamos pasar por alto que durante los últimos años los robos en domicilios con fuerza han aumentado un 20%.



Eso sí, lo cierto es que el seguro de hogar de estos futbolistas no será precisamente barato, ya no solo por el valor del inmueble en sí mismo, sin por lo que guardan en su interior. Las pólizas más caras se las llevan Bechkham (su mansión está valorada en 20 millones de dólares), Wayne Rooney (tasada en 17,8 millones), Didier Drogba (14,5 millones), John Terry (7,5 millones), Lampard (7 millones), Ronaldo (6 millones), Balotelli (5 millones), Messi (5 millones), Iniesta (su hogar cuesta 4,5 millones), y Kaká (cuya casa está valorada en 3 millones de dólares).



Cómo actuar

En caso de robo, lo primero que deberemos hacer será llamar a la policía, que se encargará de verificar los daños, etcétera. Tendremos que poner una denuncia, en la que ha de figurar una lista -podremos ampliarla después- de los bienes sustraídos y su correspondiente documentación -que acredite que lo teníamos, su valor, etcétera-. Eso último agilizará todo el proceso con la aseguradora (a la que llamaremos seguidamente). También será posible reclamar por los objetos dañados. En cualquier caso y antes de que ocurra, lo más recomendable será echarle un vistazo a nuestra póliza.



Otras recomendaciones para evitar robos y hurtos son:





Evitar compartir en redes sociales que nos vamos de vacaciones.



Hacer lo mismo con los vídeos que muestren demasiado de nuestra casa.



No guardar en el móvil nuestra dirección como “casa” en Google Maps. Si nos roban el bolso los ladrones lo tendrán muy fácil.



No escribir la dirección en el llavero.



Asegurarnos de cerrar bien antes de salir de casa. Si nos vamos de vacaciones o viajamos con frecuencia las persianas que pueden bajarse a distancia son una buena opción



Pedirle a un vecino o al portero que nos recoja la correspondencia del buzón si vamos a estar fuera mucho tiempo.



No dejar ropa tendida muchos días seguidos.



No desconectar la electricidad por completo (pueden comprobarlo con el timbre de la puerta).



Utilizar bombillas o programadores para ahuyentar a los ladrones y evitar que sepan de nuestros hábitos.



Guardar los objetos de valor en una caja fuerte.



Utilizar cerraduras inteligentes y otras medidas de control.



Instalar una alarma -ojo que si la declaramos deberemos tenerla conectada para que el seguro responda-.



Emplear mecanismos de seguridad como rejas, bisagras con pivotes de acero, persianas con cerrojos interiores, puerta blindada, etcétera.



Fijarse en las señales: marcas en la puerta, tiras de plástico en la rendija, bolitas de papel en la cerradura, manchas en la mirilla y otras tácticas.