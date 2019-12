Más de 440 startups se presentan a la 3ª convocatoria de TrenLab, aceleradora de Renfe que desarrolla Wayra

Las seleccionadas se anunciarán en febrero y recibirán dotación económica de hasta 50k€, acceso a la red global de Wayra, formación y oportunidades de desarrollo de negocio con Renfe . Cerca de un 30% de las startups proceden de fuera de España. Las compañías se presentan para resolver los retos lanzados por Renfe de digitalización (37%), comunicación (20%) y experiencia del cliente (43%) TrenLab, la aceleradora de startups de Renfe desarrollada por Wayra España, el hub de innovación abierta de Telefónica, ha cerrado su tercera convocatoria de startups con cifras récord: más de 440 startups frente a las 170 compañías inscritas en la 2ª edición.

En esta tercera edición, las compañías se han presentado para resolver los retos lanzados por Renfe de digitalización (al que se ha presentado el 37% de las candidaturas), comunicación con el cliente (20%) y experiencia del cliente (43%). La convocatoria ha contado con un marcado alcance internacional: un 30% de las startups son extranjeras procedentes de países como Alemania, Colombia, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, o Israel, entre otros.

“Este aumento de la participación respecto a ediciones anteriores es un indicador de la madurez de TrenLab, el hub líder en movilidad, transporte y logística. Entrar en TrenLab es una oportunidad única para los emprendedores que buscan escalar su negocio y trabajar de la mano de Renfe con el apoyo de la red y know how de Wayra”, explica Inês Oliveira, Head of TrenLab.

Tras valorar atributos como la escalabilidad y el valor diferenciador de las propuestas, el jurado, compuesto por un equipo de directivos de Renfe y Wayra, seleccionará hasta 4 startups ganadoras de entre un máximo de 10 proyectos que harán pitch en el ‘Startup Day’, en el hub de Wayra en Gran Vía., que tendrá lugar el día 29 de enero.

Las vencedoras recibirán una ayuda económica a fondo perdido de hasta 50k€ y un programa de aceleración personalizado de seis meses de duración con mentores y expertos adaptados a cada proyecto. También obtendrán acceso a la red global de Wayra en Europa y Latinoamérica y oportunidades de negocio con Renfe. Las ganadoras contribuirán a la transformación digital de Renfe incorporando cultura, conocimiento y metodología emprendedora.

Las ganadoras de la pasada edición, Imotion Analytics, Obuu, Ossicles y Showleap, continúan trabajando en el hub de Wayra en Gran Vía. Las soluciones que desarrollan pasan por tecnologías de reconocimiento de personas y objetos, mejora de la eficiencia de la gestión de inventario de mantenimiento de las flotas en tiempo real, reducción del ruido para el bienestar del pasajero durante el viaje o traducción de lengua de signos en tiempo real. Desde su incorporación a TrenLab, estas startups han conectado con líderes del ecosistema emprendedor, trabajado en el desarrollo de negocio con Renfe y recibido formación individualizada, al igual que Limmat Group, Zeleros, Iomob y Nixi1, ganadoras de la primera edición. Iomob se encuentra, además, inmersa en el desarrollo de la prueba piloto de la plataforma de movilidad como servicio de Renfe, ‘Renfe As A Service’ (RaaS).