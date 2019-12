8 de cada 10 vehículos que salgan a carretera estas Navidades no tendrán hecha una revisión según Speedy Comunicae

miércoles, 18 de diciembre de 2019, 15:22 h (CET) Con la llegada de las vacaciones de Navidad llega una de las temporadas de más desplazamientos por carretera del año. Serán casi 17 millones los coches que realizarán cientos de kilómetros Según Speedy, (www.speedy.es) red de talleres independientes, 8 de cada 10 vehículos que realicen estos viajes no habrán realizado una previa revisión de mantenimiento.

De hecho, según estos datos, el 22% de los vehículos que viajen por Navidad tendrán riesgo de sufrir un percance en carretera. Por lo que desde Speedy han preparado un ranking con los puntos más importantes que se deben revisar antes de realizar un desplazamiento.

Los vehículos con el frío sufren más, y por lo tanto es muy recomendable extremar los cuidados y revisiones antes de ponerse en carretera para evitar accidentes y optimizar su rendimiento.

Luces: Según datos publicados por la DGT, el 40% de los accidentes se producen en situaciones de baja visibilidad y en inverno. Esto se debe a que en esta época del año las horas de sol se reducen y por ello el riesgo aumenta. Desde Speedy se recomienda revisar el funcionamiento de las luces, que los faros estén bien reglados en altura y revisar que apunten en la dirección correcta.

Neumáticos: Se trata del elemento más importante a revisar antes de salir a carretera. Speedy calcula que el 40% de los conductores no saben cuándo deben sustituir una rueda ni cómo hacerlo. Los expertos de la cadena de talleres aportan 4 consejos especiales:

Revisar las presiones: que estén en la medida que exige el fabricante. Estas medidas están reflejadas en la etiqueta del vehículo que generalmente se encuentra en la puerta del coche. Para hacer una correcta comprobación de la presión, las ruedas deben estar frías.

Profundidad del dibujo: La ley establece que la profundidad del dibujo de la rueda debe ser de al menos 1´6 milímetros, de lo contrario el vehículo correrá peligro de hacer aquaplanning al circular por carreteras mojadas.

Los cantos: Se debe revisar que el estado del neumático sea el correcto, especialmente en los flancos de la rueda. Que no esté excesivamente gastado y que no tenga grietas. En ocasiones circular con las ruedas a baja presión hace que se desgasten de manera irregular.

Cadenas: Siempre que se viaje a zonas de frío se debe ir con unas cadenas para la nieve y saber instalarlas correctamente.

Frenos: Se trata del segundo elemento de seguridad más importante después de los neumáticos. Frenar a tiempo puede marcar la diferencia entre tener un accidente o no, y por ello se aconseja revisar su correcto funcionamiento.

Las recomendaciones de Speedy comienzan por revisar el líquido de frenos, comprobar que no chirríen, verificar si el coche sufre vibraciones o un desvío a la hora de frenar y que no haya aumentado el tiempo de frenado.

Líquidos: Comprobar el nivel de los líquidos también es importante, especialmente el aceite, el anticongelante y el líquido limpiaparabrisas.

Escobillas: Se debe verificar el correcto funcionamiento de este elemento al que no se le da la importancia que merece. Unas escobillas en mal estado pueden dificultar la visibilidad al no realizar correctamente su función.

Aunque estas son las 5 recomendaciones más importantes, los expertos de Speedy también aconsejan estar atentos a otros elementos del coche como el motor, la batería, ya que las bajas temperaturas afectan y puede descargarse ante, el aire acondicionado y la calefacción para prevenir que no se empañen los cristales. Para asegurarse de un correcto funcionamiento de estos elementos es necesario acudir al taller donde los expertos realizarán las comprobaciones necesarias.

Desde Speedy recuerdan que se debe llevar el vehículo al taller antes de emprender cualquier viaje. Las revisiones periódicas deberían ser algo a tener en cuenta siempre, pero en esta época del año hay componentes a los que se debe prestar especial atención. Las bajas temperaturas y las condiciones de lluvia o nieve en que puede encontrarse el asfalto, obligan a vigilar cuidadosamente el coche y los elementos de este que puedan verse afectados por estas condiciones climatológicas.

Por este motivo, la compañía ha presentado una campaña especial para el invierno que consiste en un control de seguridad gratuito para todos los conductores que se acerquen a alguno de sus talleres. Este chequeo consiste en un control de neumáticos, del aceite, del líquido anticongelante, un test de la batería, un control de frenado, revisión de las escobillas y de las luces del coche.

