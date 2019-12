EZVIZ propone cámaras y accesorios para acertar esta Navidad Comunicae

miércoles, 18 de diciembre de 2019, 14:58 h (CET) La marca de domótica selecciona los productos de su catálogo para cada necesidad y tipo de persona Para los trotamundos: C3A

Portabilidad: he aquí la palabra clave de esta pequeña cámara Wireless, que no requiere de enchufes y que se instala en cuestión de segundos gracias a su enganche magnético. Un dispositivo muy discreto que puede usarse en casa, en el jardín, llevar durante las vacaciones, instalar en una caravana o barca, dejar en el coche, utilizar en el domicilio vacacional, en el camping… y que permanecerá alerta durante los viajes. C3A es una cámara WIFI en la que su pila de litio de 5500 mA recargable da total autonomía. Su certificación IP65 garantiza su resistencia a las condiciones climáticas más adversas de temperatura y humedad. En caso de que uno ame los viajes extremos y quiera llevarla consigo en el próximo ascenso al Annapurna o la próxima expedición en la Patagonia.

Para padrazos y madrazas: C1C

Para quienes se entrenan en la paternidad y, en realidad, para toda familia con bebés o niños pequeños, C1C de 1080 p es una excelente alternativa de regalo, el complemento perfecto para asegurar la tranquilidad familiar: esta cámara FullHD que permitirá no quitar ojo a los más pequeños. Con audio bidireccional (o función walkie-talkie), este monitor de bebé permite hablar desde el smartphone con aquellos al otro lado de la cámara. Es compatible con Alexa y cuenta con aviso de movimiento instantáneo y con visión nocturna de hasta 10 metros.

Para los que adoran a su mascota: C6C

La pequeña esfera wireless C6C es el cómplice perfecto para quienes quieren cuidar de sus mascotas con el mayor esmero. Esta cámara de paneo con visión panorámica de 360º, detector de movimiento y audio bidireccional es un verdadero ‘must’ para todos aquellos que desean hacer también un regalo a sus amigos de cuatro patas. Tiene máscara de seguridad inteligente, visión nocturna de hasta 10 metros gracias a dos potentes luces infrarrojas y cuenta con servicio de almacenamiento local y en la nube y es, como tantos productos de la firma, compatible con Alexa.

Para el ‘party animal’ o los reyes de la fiesta: DP1

¿El más popular del vecindario? ¿la persona que recibe visitas cada dos por tres? La mirilla inteligente DP1 de Ezviz le vendrá como anillo al dedo. Este vídeo timbre se instala con mucha facilidad en el acceso al hogar y permite monitorizar y grabar quién está llamando a la puerta. Dispone de pantalla táctil a color de 4,3’’ y lente de 720 p con gran angular, además de chat de audio bidireccional en tiempo real. Un regalo ideal, también, para los adictos a la compra online.

Para los que temen la oscuridad: C3W Color Night

La cámara de visión nocturna a color es uno de los últimos lanzamientos de la marca, una cámara de seguridad con defensa activa ya que dispone de alarma y luz estroboscópica. Dos focos integrados y cuatro lentes ópticas profesionales, permiten reconstruir la imagen a todo color incluso en pésimas condiciones de iluminación. La certificación ip67 garantiza su resistencia al polvo y al agua. Con micro y altavoz integrados, C3W Color Night permite asustar a intrusos o avisar a quienes estemos grabando.

Para los emprendedores: ezTube

Para aquellos que este año han hecho realidad su pequeño negocio, quienes han abierto una tienda/restaurante/empresa, aquellos que custodian su propia oficina o han transformado su proyecto de vida en su trabajo, la versátil ezTube es un regalo perfecto. Con un precio ultra competitivo, ofrece prestaciones profesionales. Visión nocturna de hasta 30 metros, luz estroboscópica y alarmas configurables, y total compatibilidad con Alexa son otras de sus ventajas.

Para ‘techies’ y apasionados por la tecnología: Smart Plug T31

Aquellos que adoran rodearse de tecnología, encontrarán un aliado estupendo en el enchufe inteligente T31. Este accesorio, compatible con Alexa, permite activar y apagar dispositivos de forma remota, gracias a su temporizador y al asistente de voz. Con un vantaje máximo de 4000, permite manejar prácticamente todos los electrodomésticos de alta potencia.

