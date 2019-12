Qualitecfarma trabaja con hospitales norteamericanos buscando alternativas al Trat. Gliobastoma pediátrico Comunicae

miércoles, 18 de diciembre de 2019, 12:42 h (CET) Qualitecfarma Research & Clinical Strategies y Laminar Pharma, empresas de investigación biomédica española trabajarán con hospitales norteamericanos en la búsqueda de alternativas en el tratamiento de gliobastoma pediátrico. El ensayo en fase I/IIa con el producto 2HOA es pionero en esta enfermedad QualitecFarma Research & Clinical Strategies, la empresa de investigación clínica por contrato, con sede en Madrid, pondrá en marcha en los próximos meses el primer ensayo en fase I/IIa con el producto 2HOA (Acido 2-HidroxiOléico) desarrollado por la farmacéutica mallorquina Laminar Pharma.

En este ensayo, pionero en el tratamiento de esta enfermedad, participarán dos hospitales de relevante prestigio y altamente especializados en este tipo de enfermedades, el hospital Dana Farber en Chicago y el hospital de Hackensack en Nueva York. No obstante, no se descarta la incorporación de otros centros que puedan incluir pacientes en el ensayo dada la baja incidencia de esta patología en pacientes pediátricos.

“Es emocionante buscar alternativas de tratamiento a este tipo de tumores cuando los pacientes tratados son niños de corta edad a los que se pretende aumentar la esperanza de vida. Este ensayo es de vital importancia puesto que se trata de un proyecto sin precedentes y además supone un paso adelante en el posicionamiento de empresas españolas de investigación biomédica en los Estados Unidos, por lo cual nos sentimos orgullosos y agradecidos a Laminar Pharma por darnos la oportunidad de ponerlo en marcha” ha explicado Óscar Mesa del Castillo, CEO de Qualitecfarma.

El 2HOA ha superado fases iniciales de desarrollo clínico en animales y humanos sin producir efectos adversos relevantes, con un nivel de tolerancia muy elevado. Este ensayo incorporará un total de 18 pacientes de menos de 18 años con glioblastoma multiforme maligno diagnosticado y que cumplan otros criterios para su participación.

El Glioblastoma Multiforme es una neoplasia primaria del Sistema Nervioso Central que invade la sustancia blanca en forma difusa, así como a las comisuras cerebrales hasta llegar al líquido cefalorraquídeo, siendo esta su manera de diseminarse.

El estándar actual es la utilización de temozolamida a la vez que la radioterapia si bien la intervención quirúrgica es exitosa en el 83% de los casos en grado 1 y 2, pero los grados 3 y 4 de la enfermedad deben actualmente seguir el tratamiento estándar de quimio y radioterapia.

Acerca de QUALITECFARMA

QUALITECFARMA es una firma especializada en servicios para la industria farmacéutica y biosanitaria cuya actividad está centrada en campos como la investigación clínica, el soporte regulatorio, la farmacovigilancia y el desarrollo estratégico, en busca de oportunidades de crecimiento para sus clientes. En concreto, el área de trabajo de QualitecFarma se centra en:

Desarrollo clínico de nuevos medicamentos y alternativas en diferentes áreas terapéuticas, para empresas y organizaciones desde 'startups' a grupos multinacionales y proyectos de investigación públicos, Spin off o fundaciones para la I+D.

Fomento de la investigación clínica en España.

Rondas de financiación de proyectos emprendedores.

Registro internacional de medicamentos, medical devices, food supplements, cosméticos.

