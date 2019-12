"Yumo: el diario de Dertaria, la chica uniyama" recrea un mundo de fantasía para todos los públicos

Un chico sin recuerdos de descubre un diario cuya autora es una habitante de otro planeta. La autora Amaia de Sousa Navarro ha conseguido aunar con su primera novela dos de los géneros más complicados a nivel narrativo: la fantasía y la ciencia ficción Yumo: el diario de Dertaria, la chica uniyama ha sido publicado por la Editorial Tregolam y amenaza con atrapar al lector a medida que avanza la historia. Lo que relata Amaia de Sousa Navarro, a pesar de ser una historia fantástica, está lleno de lugares comunes: en el fondo es una historia de amor entre dos personas que no se conocen. Uno de ellos es un chico sin recuerdos, llamado Ánima, que se encuentra un día en una playa un diario que llega a través del mar. En el texto se encuentra la crónica de una chica llamada Dertaria, habitante del planeta Yumo. La otra parte de esta historia, y la principal protagonista, es la chica uniyama, Dertaria.

A través de la lectura del diario, el chico conocerá la historia que narra Dertaria sobre su planeta y sobre ella misma. "¿Te puedes enamorar de alguien que no conoces? ¿Por qué Ánima no recuerda nada sobre su pasado?"

Con relación a esto último, la protagonista cuenta a la vez su historia de amor algo peculiar con Tomeu, quien la ayuda en su descubrimiento como parte importante para salvar a su planeta.

«Esta relación es algo compleja, ya que no es la típica historia de amor. Tomeu le aporta a Dertaria la motivación, el entusiasmo y la esperanza para seguir. Es más, hasta que él no aparece, Dertaria no prospera como uniyama. Juntos se complementan, juntos son más fuertes».

Para ayudar a la chica en su camino para conocer su poder se encuentra Salvadora, un ser extraño que le sirve como guía para convertirse en una mujer valiente y empoderada dispuesta a combatir las fuerzas malignas que amenazan con destruir Yumo e incluso la Tierra: los mávidos y su principal líder, Arébola. Además de Salvadora, la luna influye sustancialmente en el poder de Dertaria, puesto que ella misma está hecha de fragmentos del satélite.

"Gracias a los acontecimientos que le van ocurriendo Dertaria va adquiriendo destreza y confianza en sí misma, algo necesario para evolucionar. Salvadora consigue sacar lo mejor de Dertaria, sabe cómo guiarla".

La confianza en uno mismo, la búsqueda de la fuerza interior, la lucha por aquello en lo que se cree, la disposición para tomar medidas y pelear en contra del mal, el tener la libertad para hacer todo aquello que es justo y el amor en su estado más puro y frágil son los temas principales que plantea Amaia de Sousa Navarro en su primera novela.

"Dertaria tenía que ser una guerrera. Una mujer valiente que no le asuste lo que el destino le tenga preparado. Capaz de sacrificar cualquier cosa, incluso su vida por salvar la de los demás. Aunque haya sido rechazada por los mismos a los que tiene que salvar".

Conseguir introducir diferentes personajes que no se ajustan al rol tipificado, que se salen de las normas establecidas y que no son predecibles no es fácil cuando parece que, en literatura, ya está todo inventado. Pero Amaia de Sousa Navarro ha conseguido el efecto contrario y corona su magnífica historia con un final totalmente imprevisible.

Yumo: el diario de Dertaria, la chica uniyama consigue, además de avivar emociones, transmitir la idea al lector de que cada uno tiene su lugar en el universo. Alegra saber que la autora ha prometido una segunda parte en donde el pueblo de Yumo cobrará más protagonismo.