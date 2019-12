SENER Aeroespacial desarrollará los equipos para el montaje y comprobación del conjunto de paneles solares del satélite JUICE Comunicae

miércoles, 18 de diciembre de 2019, 12:22 h (CET) SENER Aeroespacial ha obtenido un contrato para el diseño y fabricación de una serie de equipos mecánicos de soporte en tierra (MGSE, en sus siglas en inglés) para el ensamblaje y pruebas del conjunto de paneles solares del satélite JUICE, una de las mayores misiones de la Agencia Espacial Europea (ESA) JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) es la primera misión de gran envergadura del programa Cosmic Vision 2015-2025 de la Agencia Espacial Europea. Su objetivo es estudiar la atmósfera y la magnetosfera de Júpiter y de sus lunas Europa, Calisto y Ganímedes. Se cree que debajo de su superficie helada hay agua en estado líquido, lo que puede suponer que se trate de un entorno habitable. El satélite estará equipado con paneles solares de 97 m2, los más grandes en la historia de las misiones interplanetarias. Este tamaño se debe a la gran distancia con respecto al Sol y a la demanda de energía (alrededor de 850 W) del satélite, que está equipado con 10 instrumentos de investigación de última generación.

Los equipos de SENER Aeroespacial permitirán el transporte en las instalaciones, las pruebas funcionales y de vibración, así como el ensamblaje final de estos enormes paneles solares. SENER Aeroespacial es responsable del diseño y la fabricación de una estructura de soporte (mecanismo de elevación, nivelación, rotación y transporte de paneles solares con un adaptador de vibraciones) y de la supervisión de la fabricación de cuatro tipos de dispositivos diseñados por el cliente, que es Airbus Defence and Space.

De hecho, este nuevo contrato se suma a otros anteriores de SENER Aeroespacial en la misión JUICE. La compañía también es responsable del diseño, fabricación, pruebas e instalación de un elemento importante: el mástil (boom) de un magnetómetro de 10 metros que se emplea para colocar los instrumentos científicos lejos del satélite con el fin de evitar interferencias magnéticas. Además, SENER Aeroespacial lleva a cabo el subsistema de la antena de media ganancia (MGAMA) que brindará apoyo a la antena de alta ganancia del satélite con el fin de garantizar las comunicaciones entre JUICE y la Tierra en todo momento. Además, la antena de media ganancia también se utilizará en los experimentos científicos que se realizarán durante la misión. El trabajo de SENER Aeroespacial incluye el reflector de antena, el mecanismo de apunte y la electrónica de control.

La fecha de inicio de la misión JUICE se ha fijado para mediados del año 2022. Esta fecha no se ha fijado de manera aleatoria, sino que se debe a la posición que tendrán la Tierra, Venus y Marte, y al uso de asistentes gravitacionales a su alrededor. El satélite recorrerá 600 millones de kilómetros y debería estar en la órbita de Júpiter en octubre de 2029. La misión JUICE llevará a cabo sus operaciones allí durante al menos tres años.

