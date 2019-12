En el proyecto, que ofrece acompañamiento continuo a personas mayores y ciudadanos en soledad, colaborarán voluntarios de grandes empresas y jóvenes participantes de Adopta Un Abuelo. Este programa fue galardonado el año pasado en la XI Convocatoria de Proyectos Sociales de Banco Santander La Fundación United Way, la organización no lucrativa más grande del mundo por donaciones privadas impulsará por tercer año consecutivo durante el próximo 2020 su programa para personas de la tercera edad, “MenCia-Mayores en Compañía” junto a la entidad Adopta Un Abuelo. En este caso el objetivo del proyecto es mejorar el bienestar de los mayores, aumentar sus capacidades físicas e impulsar su acercamiento a la sociedad, restableciendo relaciones que se están perdiendo al igual que acercar generaciones, ya que el valor que aporta.



Adopta Un Abuelo es un programa intergeneracional de compañía para la tercera edad que nace con el objetivo de que los mayores se sientan escuchados, acompañados y queridos mientras que los jóvenes aprenden valores y experiencias durante las visitas.



Este programa fue galardonado en 2019 en la XI Convocatoria de Proyectos Sociales de Banco Santander, dirigida a proyectos de acción social y cooperación al desarrollo de ONGs, fundaciones y asociaciones que tengan domicilio social en España.



Acompañamiento entre generaciones

El proyecto ofrece acompañamiento semanal continuo a personas mayores. Contará con el apoyo de grandes empresas y de voluntarios corporativos que aportarán su tiempo a acompañar a los mayores que están solos y ofrecerán también un respiro a familiares y cuidadores.



A través de visitas semanales a su domicilio, los voluntarios acompañan a personas mayores dándoles un rato de conversación, disfrutando de un paseo juntos o en sus tareas cotidianas.



“Una situación donde todos ganan -indica Marina Fuentes, CEO de United Way- ya que el voluntario se siente activo y parte de su comunidad, conectado con las necesidades de sus vecinos y los mayores se sienten escuchados. Pero además los jóvenes que acompañan de una manera continua a su “adoptado” se enriquecen personalmente al convertirse en receptores de historia, profesores de tecnología, etc., en definitiva crecen como seres humanos”.



“El objetivo de esta iniciativa es aumentar la socialización de los mayores al mismo tiempo que los jóvenes disfrutan de esta vivencia, ya que los mayores son auténticos maestros de vida”, comenta Alberto Cabanes, Presidente y fundador de Adopta Un Abuelo.



“MenCia-Mayores en Compañía” es una iniciativa clave para la Fundación. La Fundación focaliza sus esfuerzos en las áreas de educación, estabilidad financiera y salud. Este programa se incluye en el área de salud, y se centra en combatir la soledad de los mayores en un país como es España, con una población muy envejecida. La colaboración con ADOPTA UN ABUELO se inició hace un año y está siendo un éxito combinar su metodología con el voluntariado corporativo.