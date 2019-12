ESHI cierra 2019 incrementando un 64% su facturación y planes de implantarse en Andorra y Oriente Medio en 2020 Comunicae

miércoles, 18 de diciembre de 2019, 11:11 h (CET) El European Sport & Health Institute (ESHI) cierra 2019 con un incremento del 64% en su facturación y un mayor peso internacional gracias a los acuerdos alcanzados con escuelas de fitness en México y China. De cara a 2020 ESHI planea tener presencia en Andorra y Oriente Medio y, en el plano nacional, reforzar su presencia en Madrid, ampliar su oferta formativa, así como aumentar el número de centros que ahora ofrecen HBX en España hasta llegar a los 180 El European Sport & Health Institute - ESHI, centro de formación líder en el desarrollo académico de profesionales de la salud, el fitness y el ejercicio físico, cierra 2019, su tercer año de historia, con una importante mejora en sus cifras de ventas, un refuerzo de su oferta formativa y una mayor dimensión internacional.

La entidad de la que Toni Brocal es Consejero Delegado ha conseguido hacer crecer en el presente ejercicio un 64% su facturación, respecto a la del año anterior, ampliar su oferta de cursos y ampliar su cartera de acuerdos nacionales e internacionales, gracias a los cuales estima crecer a un ritmo incluso superior en el próximo ejercicio.

Ganar peso en Madrid

Una de las tareas que ESHI se ha fijado para 2020 es mejorar su presencia y su imagen de marca en Madrid. Algo que pretende conseguir poniendo en marcha diversas acciones a lo largo de todo el año y participando en otras muchas.

Entre las que tiene previstas figura la organización del Congreso de Gestores Deportivos programado para el próximo 28 de febrero en la Universidad Europea de Madrid. Un foro al que acudirá invitado el propietario del gigante mundial Planet Fitness.

El Congreso de Entrenadores Personales previsto para el 23 de mayo es otro de los actos en los que ESHI estará presente. Además, para los alumnos matriculados en el Instituto, elaborará y pilotará cada dos meses una Cápsula Alumni en las que se impartirán seminarios de diversa índole, todos ellos vinculados con el fitness, la salud y el ejercicio físico.

Con el fin de reforzar su presencia y marca en la región, ESHI acudirá también a todos los reciclajes que Les Mills lleve a cabo en la Comunidad de Madrid a lo largo y ancho de 2020.

Además, presentará dos nuevas formaciones a principios de año que contarán en Madrid con formadores de excepción como Roberto Mora y Roberto Usach.

Duplicar los centros HBX

De cara al año que está a punto de empezar, ESHI también quiere ampliar el número de centros de Fitness en España que disponen de otro de sus productos estrella: HBX. De hecho, su plan es pasar de los 77 centros que ahora cuentan con esa disciplina a 180 a finales de 2020. "Una de nuestras máximas prioridades en 2020 es como mínimo duplicar el número de centros de fitness que ofrecen HBX en sus áreas de entrenamiento funcional", sostiene Toni Brocal.

Ya fuera del mercado nacional, ESHI también tiene objetivos para el próximo ejercicio. Objetivos con los que, según Brocal, ‘la entidad podrá seguir dando alas a su vocación internacional’.

Presencia en México y China

Entre esos retos figura el de continuar con el acuerdo alcanzado en 2019 entre ESHI y el Fitness Health Institute de México. Un acuerdo con el que algunas de las certificaciones de esa escuela mexicana con sede en Cancún – aquellas que están por contenidos y duración en la misma línea que las de ESHI- puedan contar con la certificación del European Sport & Health Institute.

"Tenemos la firme intención de seguir trabajando con el Fitness Health Institut de México y estamos avanzando para empezar a hacerlo con otras escuelas similares de América Latina en 2020", asegura Toni Brocal.

En este sentido, el CEO de ESHI también apuesta por seguir llevando, tal y como ya lo han hecho en 2019, programas de ESHI a la escuela Top Support de Shanghái, propiedad de Good Family. Para continuar con la formación de los instructores de dicha escuela, ESHI cuenta con el respaldo de Tecnosport, gracias a cuyas nuevas propuestas puede ofrecer más soluciones para los espacios de entrenamiento funcional de los centros deportivos que operan en dicho mercado.

Andorra y Oriente Medio

Además de mantener todos los acuerdos anteriores ESHI prevé fomentar su proyección internacional llevando su escuela a Andorra. Algo para lo que según explica Toni Brocal "la escuela tiene conversaciones muy avanzadas con las autoridades de la región".

Si los plazos no fallan todo apunta a que ese proyecto sea una realidad en el primer semestre de 2020. ‘Llevar nuestra escuela a Andorra serviría para dar respuesta a la creciente demanda de profesionales del fitness que hay en la zona norte de Cataluña y en Andorra’, sostiene el directivo.

En la misma fecha, pero en otras latitudes, ESHI podría también desembarcar en Oriente Medio, trasladando a algún país de la región alguno de los programas que actualmente imparte. "Estamos en negociaciones desde hace meses para llevar ESHI a Oriente Medio. Si lo logramos, estaremos dando una muestra más de que nuestra vocación internacional y nuestro afán de formar a profesionales del fitness no tiene límites", concluye Toni Brocal.

