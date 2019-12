Vinted, Lidl Plus y TooGoodToGo son las apps más disruptivas del último año según el Smartme Flash Index (SFIx®) Comunicae

miércoles, 18 de diciembre de 2019, 09:57 h (CET) Smartme Analytics acaba de publicar los resultados del Smartme Flash Index, SFIx®, el indicador elaborado por la empresa que refleja las apps que más han mejorado su posición dentro de su sector en el último año. Para obtener estos resultados se han analizado 20.000 aplicaciones de 11 sectores con data recabada durante el tercer trimestre de 2018 y el mismo periodo de 2019 para registrar con precisión su evolución Este análisis permite identificar de forma rápida y objetiva las apps que más han crecido dentro de sus sectores, así como las que se han quedado atrás y han perdido más usuarios en el último año, ofreciendo de este modo el primer observatorio de tendencias mobile que parte de datos reales de lo que la gente utiliza en sus teléfonos móviles y no de lo que dicen que hacen en una encuesta o de los datos de descargas que publican las app stores.

Tecnología Observacional

El estudio utiliza la Tecnología Observacional de Smartme Analytics para saber cuántos usuarios móviles han utilizado cada aplicación en los dos periodos de tiempo analizados, registrando con precisión y en tiempo real el uso de cualquier aplicación en el móvil a partir de una muestra representativa de la población española, formada por más de 30.000 usuarios. Esta información objetiva y precisa aporta un conocimiento sin precedentes y en tiempo real sobre las preferencias y hábitos del consumidor y en consecuencia el rendimiento concreto de cada marca en la economía digital.

Tendencias positivas

El índice permite detectar rápidamente las tendencias de cada sector, entre las que ha destacado una app por encima de todas: Vinted. La aplicación que pone en contacto a compradores y vendedores de ropa de segunda mano ha experimentado un crecimiento inigualable gracias a una combinación de un modelo de negocio con buena acogida en el mercado español y una gran campaña publicitaria durante buena parte del año. Algo parecido se podría decir de Lidl Plus, que experimentó un gran crecimiento relacionado con otra campaña dirigida a que los usuarios utilizaran la app del supermercado y una reorientación reciente de su estrategia mobile.

Otro de los factores habituales entre las apps con mejor puntuación en el índice es la innovación. Modelos de negocio diferentes como el de TooGoodToGo, servicios en auge como el motosharing de Acciona y neobancos digitales como Revolut o Bnext también aparecen bien posicionados en este ránking.

Netflix y Booking.com siguen creciendo

El índice no sólo revela las tendencias marcadas por empresas de reciente creación o explosión, sino que también constata la consolidación de otras grandes marcas que siguen haciéndolo bien en sus sectores. Así ocurre con Netflix y Booking.com, dos empresas que lideran claramente sus sectores (TV & Series y Viajes, respectivamente) y que siguen mejorando su posición dentro de los mismos respecto al año anterior. Lo mismo ocurre con Instagram, que pese a ser una auténtica referencia ha sido la red social que más ha mejorado su posición dentro del sector en este último año.

Tendencias negativas

Entre las aplicaciones que más han empeorado respecto al año anterior se encuentran Briefing, Movistar+ y Privalia. Estas tres apps gozaban de una buena posición dentro de sus sectores el año pasado, pero han visto cómo su competencia les ha arrebatado usuarios de forma considerable durante este periodo y por ello lideran este particular ránking.

En otros sectores también ha habido empresas que han acusado la dura competencia. En el caso de la Banca, Fintonic ha sufrido el impacto de la agregación bancaria dentro de las apps de muchos bancos y ha perdido bastantes usuarios, al igual que Twyp, que sigue perdiendo su lucha con Bizum y encadena una nueva bajada en su uso.

Por otro lado, el ránking de las apps que más han empeorado también incluye algunas empresas que, al partir de una posición líder en su sector, tienen especialmente complicado mantener el ritmo de crecimiento de sus competidores, aunque no por ello pierden su dominio. Este es el caso de H&M o McDonald’s, que han sufrido la aparición de competidores con mucho empuje como Vinted y TooGoodToGo respectivamente, pero siguen estando entre las primeras posiciones de sus sectores.

Puedes obtener el ranking completo por sector de las aplicaciones que más han crecido y decrecido en 2019 a través de este enlace.

