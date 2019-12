Los 5 destinos que elige el viajero de lujo en Navidad, según Nuba Comunicae

miércoles, 18 de diciembre de 2019, 09:09 h (CET) India, Laos y Camboya, Galápagos o Ártico Noruego entre otros La llegada de la Navidad se convierte en la excusa perfecta para realizar un último viaje antes de que finalice el año. Estas fechas nos dan la oportunidad de escaparnos en familia, en pareja o a solas, y es que en el mundo entero se respira un ambiente festivo mágico y especial. “Los viajeros más exigentes aprovechan está época del año para seguir descubriendo los destinos más exclusivos, aquellos que se alejan de las rutas convencionales” explica Ana Alonso, directora general de Nuba.

India: Tierra de Reyes

La India recibe al viajero que busca dejar atrás lo superfluo, para embriagarse de su esencia, de sus vivos colores y aromas nuevos, de la espiritualidad y de la belleza pura que alberga.

Mágicos paisajes desérticos, mausoleos y palacios reconvertidos hoy en espectaculares alojamientos lo convierten en un destino imprescindible. Desde recorrer los brillantes bazares de la rosada Jaipur, los verdes laberintos de canales y plantaciones de té de Kerala, hasta alojarse en un palacio flotante, que emerge de las tranquilas aguas del lago Pichola, India ofrece la mayor exclusividad.

Laos & Camboya: El sueño de piedra

Del universo de templos y palacios engullidos por la selva de Angkor, a la sofisticada Luang Prabang, donde las prisas son incompatibles con la manera de vivir y sentir de sus habitantes. Laos y Camboya abren sus brazos al resto del mundo, liberadas y con sus sonrisas intactas, gracias a su espíritu puro y a su optimismo inquebrantable. Recorrer en tuk tuk sus calles se convierte en una experiencia única para descubrir la mejor gastronomía del país en sus restaurantes, para acabar con una ceremonia de meditación privada en alguno de sus místicos rincones.

Galápagos: La mitad del mundo

Las islas Galápagos son el paraíso venerado como la cuna de la teoría moderna de la evolución. Un lugar mágico habitado por tortugas gigantes, iguanas de origen prehistórico y aves de vivos colores, que no temen a los humanos debido a la ausencia de depredadores. Es un santuario ecológico para los amantes de la naturaleza, un tesoro verde de paisajes extraordinarios forjado por ríos de lava, que nunca deja indiferente a quienes se acercan a sus costas para descubrir, siguiendo los pasos del gran Darwin, el posible origen de las especies.

Ártico Noruego: La belleza en erupción

Existe un antes y un después de un viaje polar, cuando la belleza primitiva del Ártico envuelve al viajero en un entorno donde la esencia de los elementos cobra sentido. Montañas mitológicas que emergen del mar, encantadores pueblos pescadores, fiordos e imponentes diamantes de hielo dominan los paisajes del país del sol de medianoche. Las largas noches del invierno envuelven al viajero en un ambiente aún más especial en estas fechas, con las luces de los decorados compitiendo con las espectaculares auroras boreales por iluminar la oscuridad.

Nueva Zelanda: Mil paisajes

Poco tienen que envidiar los paisajes neozelandeses de los creados por la fantasía y la ciencia ficción. Lagos de azul fosforito, géiseres silbantes, ríos de corrientes rápidas, verdes colinas, volcanes y glaciares presentan un mundo casi irreal, donde la magia de los ritos maoríes y la aventura conforman este país de leyenda. Admirar la imponente amplitud del Aoraki en un espectacular vuelo panorámico sobre escenarios glaciares de vértigo y paisajes de ensueño se convierte en una cita ineludible en la tierra de los mil paisajes.

