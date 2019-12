Los Unit Linked de Previsión Sanitaria Nacional se adaptan al perfil de riesgo de cada mutualista Comunicae

miércoles, 18 de diciembre de 2019, 09:01 h (CET) Son más versátiles que otros productos de inversión, ya permiten al ahorrador adaptarse a las diferentes circunstancias del mercado Los Unit Linked son productos financieros de ahorro e inversión con forma de seguro de vida. Se trata de un seguro constituido por una cesta de fondos de inversión. En el caso de los Unit Linked de PSN, cada mutualista escoge los fondos en los que desea invertir, así como qué inversión realiza y qué importes invierte en cada uno de los fondos. También puede escoger una de las carteras prediseñadas, según sus expectativas y su perfil de riesgo inversor. El objetivo es obtener la rentabilidad que obtengan los fondos; se trata de una herramienta para personas dispuestas a asumir cierto riesgo inversor a cambio de mayores perspectivas de rentabilidad.

Este producto cuenta con una pequeña cobertura por fallecimiento, que varía en función de la edad del asegurado, a la que se destina una parte testimonial de la inversión realizada. Aúna unas interesantes ventajas fiscales (se pueden realizar traspasos entre los diferentes fondos sin pagar impuestos por ello) con la rentabilidad y la liquidez de los fondos de inversión.

Los Unit Linked son más versátiles que otros productos de inversión, ya permiten al ahorrador adaptarse a las diferentes circunstancias del mercado (pudiendo variar en todo momento la cesta de fondos y las cuantían invertidas) y ofrecen una amplia gama de posibilidades de inversión a partir de un capital o aportaciones periódicas que no necesariamente tienen que ser elevados, por lo que con pequeños capitales se consigue una elevada diversificación. Esto último es una ventaja para los mutualistas de PSN, ya que con pequeñas cantidades pueden acceder a la clase institucional de los fondos a los que de otro modo solo sería posible a través de grandes desembolsos.

El Unit Linked de PSN se adapta a la perfección al perfil de riesgo inversor de sus mutualistas, adecuando su composición a las necesidades y expectativas de cada persona, lo que resulta posible gracias a la amplia variedad de fondos de inversión que ofrece el Grupo. Por otro lado, también existen cuatro carteras diseñadas por el equipo de expertos de PSN, compuestas por una serie de fondos previamente escogidos y diferenciadas entre sí en su nivel de riesgo: Conservadora, Moderada, Dinámica y Arriesgada. Por lo general, se asocia una mayor perspectiva de rentabilidad con un mayor riesgo inversor. Los perfiles de las distintas carteras se escogen en función de la volatilidad que muestran en el mercado: la cartera Conservadora no puede superar el 2%, la moderada el 5%, la dinámica el 10% y la arriesgada el 15%.

Se trata de uno de las muchas herramientas de inversión que existen en el mercado que puede resultar de interés para ahorradores que invierten a largo plazo y que son capaces de asumir determinados riesgos e incluso realizar una rotación en sus inversiones. Sin embargo, aunque tradicionalmente la inversión en fondos se ha relacionado con una mayor predisposición al riesgo, los Unit Linked se están afianzando en el ahorro financiero de las familias, especialmente dada la situación actual de bajos tipos de interés que ofrecen otros productos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.