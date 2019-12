Traducción e interpretación catalán-castellano: la clave de una buena comunicación Comunicae

martes, 17 de diciembre de 2019, 16:33 h (CET) La agencia de traducción e interpretación Aire Traducciones explica la importancia que tiene una traducción e interpretación catalán-castellano profesional para generar comunicación efectiva a todos los niveles. El contexto político, social y empresarial de España y Cataluña obliga, como recuerda Aire Traducciones, a la contratación de una agencia de traducción e interpretación profesional si se quieren obtener los resultados adecuados El catalán, como otros idiomas (euskera y gallego), forma parte de las lenguas cooficiales de España. Es un idioma primordial si lo que se quiere es establecer relaciones efectivas entre las partes de España de habla castellana y catalana. Hoy en día, teniendo en cuenta además el contexto político y social en el que nos movemos, es de vital importancia considerar el catalán como un idioma imprescindible en el manejo de nuestro día a día. Lo es para muchas empresas, para políticos, para juristas y también para personas particulares que necesitan traducir cualquier tipo de documentación del castellano al catalán y viceversa. Lo es también en muchos eventos, ruedas de prensa, conferencias, o reuniones empresariales que requieren de servicios de interpretación catalán-castellano o viceversa.

El catalán, como idioma, se rige por unos estándares diferentes a los del castellano, concretamente, está regulado por el Institut d’Estudis Catalans, siendo la Junta Permanente de Catalán quien gestiona los certificados de la Dirección General de Política Lingüística.

Cuando una empresa, institución o particular decide contratar los servicios de traducción y/o interpretación en catalán, como recuerda Aire Traducciones, debe asegurarse de que la agencia o el traductor elegido, no solo es profesional sino que además es conocedor de las normas que regulan el idioma catalán y la Generalitat.

Traducir documentación castellano-catalán

La realidad es que existen una gran variedad de tipos de documentos que pueden necesitarse traducir del castellano al catalán, como pueden ser contratos, informes, licitaciones, escrituras, cuentas anuales, manuales técnicos, catálogos, páginas webs… la cantidad de información que una empresa o particular puede requerir en los dos idiomas, catalán y castellano es mucha.

Por ilustrar con un ejemplo, en la actualidad, aquellas empresas contratistas que desean tener acceso a las licitaciones municipales de Barcelona deben presentar sus proyectos en catalán, lo que obliga a las empresas a contratar los servicios de un traductor castellano-catalán para que sus propuestas sean valoradas por el Ayuntamiento.

El peligro de los traductores automáticos castellano-catalán

La realidad es que son muchos los que recurren a los traductores automáticos para traducir sus textos del castellano al catalán, algo que sin lugar a dudas entraña muchos peligros, ya que los errores y falta de profesionalidad en este tipo de traducciones pueden jugar malas pasadas.

Recientemente, la prensa se hizo eco del caso del traductor de Google, que traducía "em sento català" por "me siento español". El suceso supuso la apertura de una investigación por parte del gigante tecnológico ya que, además de ser una muy mala traducción como es bastante obvio, levantó ampollas y generó cierta polémica entre los grupos independentistas.

Google Translate, al igual que otros traductores automáticos, utiliza patrones de millones de traducciones existentes para ayudar a decidir la mejor traducción para el usuario. No es de extrañar que, ante esta situación, no sea la herramienta más efectiva si lo que se necesita es una traducción profesional castellano-catalán.

De modo, que, como advierten los profesionales de la traducción e interpretación, Aire Traducciones, no existe mejor forma de asegurarse el éxito de la comunicación entre España y Cataluña que contando con los mejores servicios al respecto.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.