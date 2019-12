Lee Hecht Harrison es reconocida líder en consultoría de talento y liderazgo por ALM Intelligence Comunicae

martes, 17 de diciembre de 2019, 14:33 h (CET) Por segundo año consecutivo, ALM sitúa a LHH entre las primeras empresas centradas en el futuro del trabajo. ALM Intelligence describe a los ‘Vanguard Leaders’ como aquellos situados en lo más alto del mercado, desde el punto de vista de sus capacidades para generar impacto en los clientes a través de su amplia experiencia y aptitud para aplicarla en una serie de modelos de participación Por segundo año consecutivo, ALM Intelligence ha reconocido a Lee Hecht Harrison (LHH) como ‘Vanguard Leader’ en consultoría de talento y liderazgo.



En el informe “The ALM Vanguard: Talent and Leadership Consulting 2019”, ALM Intelligence declara: “Lee Hecht Harrison sigue desarrollando su enfoque centrado en la consultoría para el progreso de los líderes, con el aumento de su especialización y servicios en asesoría de personal, movilidad del talento y gestión del cambio. Gracias a ello, sus clientes entienden mejor estos recursos de transformación y cómo priorizarlos en contextos específicos para acelerar los resultados empresariales”.



Ranjit de Sousa, presidente de Lee Hecht Harrison, comenta que “a medida que los directores de talento se incorporan al C-Suite, y los líderes pasan de pensar en el futuro del trabajo a actuar de verdad, para las empresas de desarrollo de liderazgo y talento es crítico ofrecer soluciones que puedan implementarse y ampliarse rápidamente. Los líderes que reconocen la conexión intrínseca entre su estrategia de personal y la empresarial están preparando de forma proactiva a sus empleados para el futuro, a través del desarrollo profesional, el coaching, el reciclaje y la reorganización”.

ALM Intelligence describe a los ‘Vanguard Leaders’ como aquellos situados en lo más alto del mercado, desde el punto de vista de sus capacidades para generar un impacto en los clientes a través de su gran experiencia y aptitud para aplicarla en una serie de modelos de participación.



Según Liz DeVito, directora asociada de Investigación en Consultoría de Gestión de ALM, “el enfoque de Lee Hecht Harrison está orientado a los negocios, es estratégico y se apoya en el compromiso de acelerar resultados con la simplificación de las complejidades de las intervenciones de consultoría de talento y liderazgo. La empresa personaliza sus servicios para superar los desafíos de talento específicos asociados a una serie de contextos de transformación empresarial, desde la reestructuración y las transacciones corporativas al reajuste de una estrategia comercial”.



El informe de ALM Intelligence también pone de relieve la afiliación de LHH a Brightline Initiative, una coalición liderada por el Project Management Institute, que ayuda a los directivos a entrar en contacto y compartir ideas para reducir la brecha entre diseño estratégico y ejecución.



“Nuestra función en Brightline Initiative es complementaria al trabajo actual que desempeñamos con empresas progresivas, evaluando su disposición al cambio y la transformación, y abordando las deficiencias de talento para acelerar dicha transformación”, apunta de Sousa.



Para más información o la versión completa del informe “The ALM Vanguard: Talent and Leadership Consulting” haz click aquí.

