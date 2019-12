Anytime Fitness consolida su liderazgo en España en 2019 Comunicae

martes, 17 de diciembre de 2019, 14:13 h (CET) El líder mundial del fitness despide 2019 con un total de 59 clubes operativos en España con los que ha mejorado un 23% su facturación, hasta los 26 millones de euros. Tras haber reforzado su presencia en distintas áreas, muy especialmente en Madrid, y llegado a nuevos territorios como León y Zaragoza, Anytime Fitness prevé abrir un mínimo de 15 centros en 2020 e implantarse en más Comunidades Autónomas como Canarias, Galicia, Asturias, Cantabria o Extremadura Anytime Fitness, la cadena de gimnasios de conveniencia más grande del mundo, con más de 4.700 clubes repartidos por más de 30 países, cerrará 2019 con una red de 59 centros operativos en España y una facturación un 23% superior a la del año anterior.

Durante el presente ejercicio, el líder mundial del fitness ha consolidado su fortaleza en las zonas geográficas en las que ya estaba presente, con especial hincapié en la Comunidad de Madrid, donde ya suma diez centros operativos; ha reforzado su equipo de ventas para afrontar el fuerte ritmo de crecimiento que vive en nuestro país con la incorporación de Alexis Sekulits, como director de franquicias; y ha dado muestras de su expansión por todo el territorio nacional gracias a las aperturas que ha hecho en dos nuevas plazas: León y Zaragoza.

"Estamos muy contentos de haber llevado nuestra filosofía Let´s Make Healthy Happen a nuevos territorios en España, y de haber sumado nuevas unidades a la red de Anytime Fitness en este mercado", sostiene David Abrahams, Director de Expansión de Anytime Fitness Iberia.

Número 1 en número de aperturas

Los 11 gimnasios que Anytime Fitness ha abierto en el mercado nacional en 2019, todos ellos centrados en el ‘coaching model’, le posicionan en el top 1 del ranking del sector por número de aperturas. "Si nos medimos con nuestro principal competidor, nuestros datos no pueden ser mejores ya que hemos abierto el doble de unidades", explica Abrahams.

Gracias a las aperturas y al funcionamiento de los clubes que Anytime Fitness tiene en España desde que llegó a nuestro mercado en 2012, la firma va a cerrar el año con una facturación muy por encima de la del año anterior. Si en 2018 la enseña logró facturar 21.150.000 euros, al cierre de este ejercicio esa cifra alcanza los 26.000.000 euros.

"En un año como éste, de impasse político en el que las inversiones no han pasado por su mejor momento, nosotros podemos estar muy satisfechos del interés que Anytime Fitness sigue despertando entre los inversores y los franquiciados que siguen apostando por nuestra marca", matiza Abrahams.

Plan de expansión para 2020

Una apuesta que según estima el directivo continuará en 2020. El plan de expansión de Anytime Fitness España es sumar 16 centros nuevos los próximos doce meses. El primero de ellos abrirá sus puertas nada más estrenarse el año en Viladecans, superando así los más de 30 gimnasios abiertos en Cataluña. Una cifra que seguirá subiendo en los primeros meses del año gracias a las aperturas previstas que la cadena tiene en Castelldefels y Gerona.

Además de en Cataluña, Anytime Fitness prevé para 2020 incrementar su peso en la Comunidad de Madrid, donde en 2019 ha incorporado cinco clubes a su red sumando un total de 10 en la región. El plan específico que la cadena tiene para esta zona es triplicar el número de gimnasios para llegar así a las 30 unidades en un plazo máximo de cinco años.

Además de en Madrid, su plan de expansión prevé llegar a nuevas zonas geográficas. "Nuestra previsión es seguir sumando territorios a la gran familia de Anytime Fitness España, y llevar nuestra filosofía y nuestra forma de entender el fitness a nuevas Comunidades Autónomas como Canarias, Asturias, Galicia, Extremadura y Cantabria, y a nuevas provincias como Alicante", sostiene David Abrahams.

Fuera de nuestras fronteras, Anytime Fitness sigue gobernando con autoridad el mercado mundial del fitness. Con cerca de 5.000 clubes en más de 30 países y más de 5 millones de socios, la franquicia americana está a punto de cerrar el mejor ejercicio económico de su trayectoria. "Nuestro crecimiento mundial es impresionante. Somos la franquicia de más rápido crecimiento de la historia y nuestras cifras de crecimiento nos sorprenden incluso a nosotros año tras año. Sin ir más lejos, nuestra central en Minnesota informó a mediados de agosto que nuestro objetivo de crecimiento para el 2019 ya había sido superado en un 50%", añade.

Si bien sus estandartes por número de localizaciones siguen siendo Estados Unidos (cerca de 3.000 clubes), Japón (565 clubes), Australia (506 clubes), Canadá (192 clubes) e Inglaterra (150 clubes), en lo que va de año otros países como India y Méjico, se han sumado al top ten de la franquicia. Un ranking en el que pronto figurarán otros mercados de reciente adhesión como Marruecos y Alemania.

Trato personalizado

Volviendo a nuestro país, para cumplir con sus previsiones de crecimiento, la cadena tiene previsto seguir abriendo gimnasios de conveniencia de distintos tamaños que oscilen entre los 350 y los 700 metros cuadrados, en núcleos poblacionales que tengan más de 20.000 habitantes.

"Nuestro modelo atiende las necesidades de ese porcentaje de la población que quiere incorporar el deporte a su vida, en una apuesta por su salud. Por lo tanto, no tenemos miedo de competir con otros conceptos más grandes, ni con otros más pequeños ni tampoco con gimnasios municipales, porque lo que marca nuestra diferencia es el trato personal, el ‘coaching model’, que ofrecemos a nuestros socios", matiza Abrahams.

Un trato que según explica hace que los entrenadores que trabajan en Anytime Fitness no sólo sean especialistas del entrenamiento deportivo. "A nuestros entrenadores nos gusta llamarles coaches porque su trabajo consiste en acompañar y ayudar a las personas que se acercan a Anytime Fitness a lograr un estilo de vida saludable, independientemente de cuál sea su estado físico, cuál su experiencia deportiva y objetivos y cuál sea su edad", puntualiza.

‘Silver’ fitness

Precisamente son en todas esas variables en las que Anytime Fitness se ha fijado para ofrecer a sus socios un trato absolutamente personalizado y adaptar sus entrenamientos a sus necesidades y objetivos. "Somos un gimnasio para la gente real, para cualquier persona que esté dispuesta a mejorar su vida a través del deporte. Desde el origen, nuestro concepto se ha centrado en ofrecer una experiencia cercana, cálida y amable para nuestros socios. Nuestros vestuarios y cabinas de ducha son individuales para respetar su intimidad. El diseño acogedor de nuestros clubes, la iluminación y la distribución del espacio están pensados para que personas que no se han acercado a un centro deportivo en su vida, se sienten como en casa", sostiene el Director de Expansión.

Y es que el número de personas que practican deporte en instalaciones deportivas no para de crecer. "Nuestra industria está creciendo, y atrayendo cada vez más a personas con edades por encima de los 50 años que se apuntan a los gimnasios para mejorar su calidad de vida y cuidar su estado físico y anímico", explica Abrahams.

Es precisamente en ese ‘silver fitness’ en el que Anytime Fitness también ha puesto su foco, al hacer posible que en todos sus clubes todas las edades puedan sentirse representadas, aconsejadas y guiadas por los profesionales que trabajan en sus centros. Y todo ello en un ambiente "cómodo en el que nuestros usuarios pueden ponerse en forma mientras ven el telediario o su serie favorita en Netflix o escuchan su música preferida en Spotify, gracias a las máquinas de última tecnología y conectadas a Internet con las que dotamos a nuestros clubes", subraya el director de Expansión de la cadena.

Además de los entrenadores, los usuarios de Anytime Fitness cuentan con el apoyo de la App Anytime Fitness con la que la marca ha logrado llevar "nuestra experiencia más allá de las paredes de nuestro club", matiza el directivo, quién augura que "2020 será definitivamente un gran año para Anytime Fitness dentro y fuera del mercado español".

