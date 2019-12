Los pacientes de Esclerosis Múltiple reclaman al futuro Gobierno protección social desde el diagnóstico Comunicae

martes, 17 de diciembre de 2019, 11:45 h (CET) Esta reivindicación acaba de ser presentada en el Parlamento Europeo. Hace exactamente un año fue llevada, junto con las firmas de casi 200.000 personas, al Congreso de la Diputados. "Esperamos que el nuevo Gobierno sí tenga la voluntad de garantizar la protección social a las personas afectadas por estas patologías, ya de por sí graves, y no permita que continúe esta situación de desamparo", remarca Pedro Carrascal, director de Esclerosis Múltiple España Los pacientes exigen al futuro gobierno que se garantice protección social a las personas con enfermedades crónicas graves desde el diagnóstico en el marco del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, que tiene lugar el 18 de diciembre.

En noviembre, Pedro Carrascal, director de Esclerosis Múltiple España (EME), fue invitado a exponer ante el Parlamento Europeo la necesidad de garantizar protección social en enfermedades como la Esclerosis Múltiple (EM), una demanda que durante el último año ha movilizado a los colectivos de EM y otras patologías en torno a la campaña #33AHORA.

Esta iniciativa, llevada hace justamente un año al Congreso de los Diputados junto con cerca de 200.000 firmas recogidas a través de una petición de Change.org, es tan solo la punta del iceberg del inmenso trabajo que se inició desde las organizaciones de pacientes hace casi una década para lograr una reivindicación histórica: que las personas que tienen enfermedades crónicas graves, como la Esclerosis Múltiple, puedan acceder a algún tipo de protección social desde el momento de diagnóstico.

Estas medidas de protección social, especialmente en este tipo de enfermedades graves de curso impredecible, resultan fundamentales para que las personas puedan mantener el puesto de trabajo o acceder a un empleo (incentivos a las empresas, subvenciones para el empleo autónomo, reserva de plazas, adaptaciones para oposiciones, empleo protegido…), contar con apoyo en estudios y formación u obtener ayuda para realizar adaptaciones en el hogar.

El 6 de noviembre, Pedro Carrascal fue invitado a presentar en el Parlamento Europeo el trabajo desarrollado hasta la fecha en ‘Rethinking MS’ y a hablar de esta reivindicación del colectivo, como claro ejemplo de necesidad no cubierta en el ámbito de atención y apoyo a las personas con enfermedades neurodegenerativas.

“La campaña #33AHORA es solo la cara visible de un trabajo que llevamos desarrollando más de ocho años. Y en este momento, que se cumpla esta reivindicación es, exclusivamente, una cuestión de voluntad política, después de haber sido capaces de demostrar la legitimidad de la propuesta y el gran respaldo parlamentario y social con el que cuenta. Esperamos que el nuevo gobierno sí tenga la voluntad de garantizar la protección social a las personas afectadas por estas patologías, ya de por sí graves, y no permita que continúe esta situación de desamparo”, afirmó Pedro Carrascal, director de Esclerosis Múltiple España y presidente de la Plataforma Europea de Esclerosis Múltiple.

Sobre el papel de los pacientes en la defensa de sus propios derechos, señaló: “Mucha gente desconoce el papel fundamental que ejercemos las organizaciones de pacientes en defensa y reivindicación de derechos, y es un orgullo para Esclerosis Múltiple España y nuestras asociaciones y fundaciones miembros estar llevando las necesidades de las personas afectadas por la EM y otras patologías a los parlamentos autonómicos, el Congreso de los Diputados o el Parlamento Europeo. No obstante, no basta con que se nos escuche, o que exista consenso sobre la necesidad de subsanar esta situación: exigimos que este cambio se produzca cuanto antes”.

