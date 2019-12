​¿Qué ventajas ofrecen las calderas de condensación para calentar tu vivienda? El único requisito para acogerse al Plan Renove de Calderas de Gas de Femada es que el domicilio se encuentre en la Comunidad de Madrid Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 17 de diciembre de 2019, 10:45 h (CET)

Las calderas de condensación se han convertido como la primera opción para calentar viviendas en Madrid, gracias principalmente al gran rendimiento que ofrecen, a que se muestran altamente respetuosas con el medio ambiente y al menos consumo de gas que generan.



Una de las claves de una caldera de condensación está en que aprovecha gran parte del calor que se pierde con la combustión en forma de vapor de agua, lo que aumenta su rendimiento, permitiéndole reducir el consumo entre un 15% y un 30%, en función del tipo de instalación y del uso que se haga de la caldera.



Además, las calderas de condensación se adaptan a todo tipo de instalaciones, produciendo en todas ellas un importante ahorro de combustible, que después se ve reflejado a final de mes. Una de sus ventajas es que cuanto más se use, mayor será su eficiencia, ya que de esta forma consigue trabajar a una menor temperatura.



¿Cuáles son las principales ventajas de las calderas de condensación?



Importante ahorro en la factura del gas

La ventaja más destacada es que una caldera de condensación consigue un ahorro de hasta el 30% en la factura del gas, gracias a que funcionan mediante un proceso de condensación, a través del cual se transforma el vapor en líquido, generando calor latente.



Ahorro energético

Las calderas de condensación necesitan menos combustible para funcionar, lo que supone un importante ahorro energético. Este tipo de calderas adaptan su potencia a las necesidades de cada instalación, evitando de esta forma arranques y parones continuos, que suponen un importante gasto de energía.



Mayor rendimiento

El rendimiento de las calderas de condensación es superior, ya que aprovechan el calor del vapor generado con la combustión, lo que las hace ser mucho más eficientes. Tienen una eficiencia energética del 93,5%, contra el 815 de una caldera convencional. Este es un punto muy a tener en cuenta.



Son más respetuosas con el medio ambiente

Las calderas de condensación al utilizar menos combustible, emiten menos gases contaminantes CO2 y NOx, por lo que son mucho más respetuosas con el medio ambiente, ayudando a preservar el mundo en el que vivimos. Además, cumplen con la normativa europea ErP, que exige la comercialización de calderas que sean energéticamente eficientes, como es el caso de las calderas de condensación.



¿Qué ocurre con el Plan Renove de la Comunidad de Madrid?

Hasta ahora la instalación de calderas de condensación estaba subvencionada por la Comunidad de Madrid, mediante el “Plan Renove de Calderas de Gas”, para así incentivar la implantación de estas calderas, y así reducir el gasto energético y las emisiones de gases contaminantes.



El problema es que la Comunidad de Madrid ha cancelado la subvención del Plan Renove de Calderas de Gas, lo que supone un importante revés para todos aquellos que necesitaban renovar sus calderas, que ven como ahora tienen que realizar un desembolso mucho mayor.



Por suerte, existen diferentes empresas que ofrecen su propio Plan Renove de Calderas 2020, como es el caso de Femada, que aplican descuentos a los precios de sus calderas, para así facilitar su renovación.



Esto hace que Femada se haya convertido en una de las principales opciones de los ciudadanos de Madrid para cambiar sus calderas, que pueden beneficiarse de un descuento de hasta 250 euros en el precio de compra de sus calderas, que sin duda supone un alivio para todas aquellas personas que precisen renovar sus calderas.



Además, disponen de un amplio catálogo de calderas de condensación que se adaptan a las necesidades de cada cliente, pudiendo escoger entre soluciones para viviendas habituales, de uso vacacional, para edificios completos, locales comerciales, etc.



Femada se muestra como una auténtica garantía, ya que es una empresa de calderas especializada con más de 50 años de trayectoria, que cuenta con un amplio equipo de instaladores autorizados, capacitados para afrontar cualquier problema y solucionarlo con eficacia.



Dentro del Plan Renove de Calderas de Condensación de Femada para la Comunidad de Madrid encontrarás un sinfín de calderas de condensación de todas las marcas y modelos, pudiendo escoger la que mejor se ajuste a tus necesidades y también a tu presupuesto, sin que el cambio de caldera ponga en riesgo tu economía.



El único requisito para acogerse al Plan Renove de Calderas de Gas de Femada es que el domicilio se encuentre en la Comunidad de Madrid. A partir de ahí, podrás beneficiarte de todas las ventajas que ofrecen.



Previamente a la instalación, desde Femada realizarán un estudio completo y te ofrecerán un presupuesto personalizado sin compromiso. Una vez lo hayas aceptado, podrán proceder a instalar tu nueva caldera, ofreciéndote además las máximas facilidades de pago, pudiendo pagar con tarjeta de crédito o débito, en efectivo o, si lo deseas, acogerte a la financiación sin intereses, para así no tener que realizar todo el desembolso a la vez. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Traducción e interpretación catalán-castellano: la clave de una buena comunicación Porque tener una estufa de pellets en una vivienda unifamiliar por todoestufas.eu Ventajas de alquilar una silla de ruedas, por La Casa del Enfermo El móvil, el regalo estrella de la Navidad según Celside Insurance e Ipsos Consejos de adopción de mascotas según Mascota Planet