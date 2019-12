El cribado poblacional de cáncer de cérvix supondría un ahorro de 42 millones € para el SNS ​Los expertos coinciden en que el test basado en detección de ARNm permite un cribado más preciso y específico Francisco Acedo

martes, 17 de diciembre de 2019, 08:49 h (CET) El uso de pruebas de diagnóstico molecular basadas en la detección de ARNm del Virus del Papiloma Humano (VPH) supone un ahorro de 42 millones de euros para el Sistema Nacional de Salud (SNS) en el primer año de implementación de un programa de cribado poblacional de cáncer de cérvix en España, considerando el periodo desde la entrada en el programa hasta la realización de la primera colposcopia1. Así lo recogen los expertos en dos estudios sobre los costes económicos que supone la realización de pruebas de diagnóstico basadas en la detección del ARNm en comparación con los tests basados en la detección del ADN del VPH, y cuyas conclusiones se expusieron en el XXXI Congreso de la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia, celebrado en Bilbao.



Los dos estudios que se han realizado para llegar a estas conclusiones llevan por título: ‘Desarrollo de un algoritmo para estudios económicos del programa de cribado de cáncer de cuello de útero en España’3 y ‘Análisis de costes del cribado de cáncer de cérvix en España con pruebas de detección del Virus del Papiloma Humano’1, los cuales que fueron aceptados en formato poster electrónico. Inicialmente, se puso en marcha el estudio de desarrollo del algoritmo y, en base a él, se obtuvo el resultado del análisis de costes para una duración temporal acordada como hasta la primera colposcopia.



Los expertos coinciden en que el test basado en detección de ARNm permite un cribado más preciso y específico. En este sentido, la jefa del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Getafe de Madrid, Rosario Granados Carreño, señala que el ahorro de costes en el programa de cribado de cáncer de cérvix “se debe a la mayor especificidad del test basado en detección de ARNm”. “Ante sensibilidades equivalentes de tests de ADN y ARNm, sin diferencias estadísticamente significativas, y si el test es más específico (disminución de prevalencias VPH del 12% al 7,5% según la evidencia científica) habrá menos mujeres con un resultado VPH positivo que tendrán que someterse innecesariamente a otros estudios ulteriores (citología, genotipado, colposcopia, etc.)”, explica. Según un reciente estudio con el cribado de más de 5.000 mujeres en Madrid, la prevalencia del VPH con ARNm en mujeres entre 35-65 años fue del 6,4%4. Además, señala que todo esto se traduce en “un menor número de mujeres y de sus parejas sometidas a la ansiedad de un test positivo con implicaciones de enfermedad de transmisión sexual”.



La directora asociada de la consultora científica y estratégica de Farmacoeconomía e Investigación de Resultados en Salud (PORIB), Itziar Oyagüez, coincide también con la doctora Granados en que “los test de ARNm tienen una mayor especificidad, lo que permite una reducción del número de citologías y colposcopias en la cohorte de mujeres de entre 25 y 65 años incluidas en el programa de cribado poblacional de cáncer de cuello de útero en España”. “Estos resultados podrían apoyar la toma de decisiones por parte de las autoridades sanitarias a la hora de seleccionar el test de diagnóstico molecular frente al VPH a emplear en el cribado poblacional de cáncer de cuello de útero”.



La técnica especialista en Evaluación Económica de PORIB, María Mareque, explica que, para la elaboración del análisis de costes, “se ha revisado extensamente la literatura a la hora de aplicar las cifras de prevalencia a las diferentes ramas del algoritmo de decisión”.



En este sentido, la Dra. Granados subraya que “a partir de ahí se han computado los costes de las pruebas adicionales necesarias para el manejo de las mujeres VPH-positivas. En este estudio, se ha tenido en cuenta únicamente la diferencia en costes durante el comienzo del cribado, hasta la primera colposcopia. Sería esperable que la diferencia en costes se hiciera aún mayor si el intervalo temporal se ampliara a la totalidad del algoritmo de decisión”



Por otro lado, en relación al desarrollo de un algoritmo para el cribado del cáncer de cérvix, Oyagüez señala que “puede constituir una herramienta útil a partir de ahora para profesionales y autoridades encargados del diseño de un programa de cribado poblacional de cáncer de cérvix”. “El análisis económico en base a este algoritmo aporta evidencia sobre la repercusión financiera en España del uso de un test basado en detección de ARNm en comparación con los tests basados en ADN disponibles”, afirma.



Además, el algoritmo supone una consolidación de las recomendaciones nacionales y europeas3. Los expertos aseguran que el algoritmo pretende facilitar la toma de decisiones en el programa de cribado de cáncer de cérvix, tanto a los profesionales sanitarios que participan desde los centros sanitarios como a aquellos que deben contribuir a dicha toma de decisiones desde las diferentes administraciones sanitarias.



La Dra. Granados hace hincapié en que el interés del desarrollo de un algoritmo para estudios económicos reside en comprobar que “la aplicación de los mismos costes a las diferentes técnicas arroja resultados muy distintos debido a la enorme reducción del número de pruebas adicionales en mujeres estudiadas con la técnica de ARNm”.



Ventajas de los test de ARNm en mujeres





El modelo de cribado poblacional de cáncer de cérvix que se está implantando progresivamente en las comunidades autónomas, en sustitución del modelo oportunista existente hasta la fecha, permitirá invitar a todas las mujeres de entre 35 y 65 años5 a someterse a un test de diagnóstico frente al virus del papiloma humano (VPH).



La tecnología de diagnóstico molecular de VPH será, según los expertos, una de las herramientas críticas para que el programa responda a las expectativas tanto de los responsables sanitarios como de las mujeres ante este nuevo modelo de cribado. En este sentido, los expertos consideran que el test de ARNm tiene una mayor especificidad que las pruebas de ADN, lo que supondría una reducción de los costes.



“A las mujeres les beneficia en general la nueva estrategia de cribado con el test de VPH porque es una prueba más sensible que la de la citología ginecológica”, asegura la Dra. Granados. Otra de las grandes ventajas de este programa de cribado poblacional para las mujeres es la extensión del intervalo entre cada prueba de cribado de 3 a 5 años en el tramo de edad de 35 a 65 años.



Desarrollo de un algoritmo para estudios económicos





A partir de los algoritmos independientes de la guía europea y de la AEPCC y con la colaboración de un panel multidisciplinar de expertos, se diseñó un algoritmo que describía las sucesivas decisiones de seguimiento a partir del resultado de las pruebas de cribado en una mujer, hasta el momento en que la mujer cumple los requisitos para salir del programa de cribado de cáncer de cérvix3.



El algoritmo diferenció dos grupos de edad según las pruebas de cribado primario: 25-34 (citología) y 35-65 años (test VPH). Para unificar los diferentes algoritmos existentes en uno solo se consensuaron algunos tiempos entre pruebas y en ciertos casos la vuelta al cribado rutinario tras el seguimiento3.



La conclusión a la que se llegó fue que el desarrollo de un algoritmo que combine las recomendaciones de las guías nacionales y europeas en las diferentes franjas de edad facilitará la realización de estudios económicos en el programa de cribado de cáncer de cérvix3.



Análisis de costes del cribado de cáncer de cérvix





Los expertos realizaron un análisis de costes con un árbol de decisión basándose en el algoritmo desarrollado con las recomendaciones europeas y las de la Asociación Española de Patología Cervical y Colposcopia (AEPCC) para el manejo clínico de las alteraciones del cribado de Cáncer de Cérvix, con el fin de estimar el coste del cribado de cáncer de cuello de útero desde el momento de la incorporación al programa hasta la primera colposcopia1.



En este análisis se tuvieron en cuenta los costes derivados de los propios tests de diagnóstico molecular de VPH (ARNm o ADN), así como los de la citología en base líquida y la colposcopia. Se asumió que un 70% de mujeres invitadas al cribado de cáncer de cérvix acudirán a la cita1.



Los resultados obtenidos indican que, en España, el coste del cribado con un test basado en detección de ARNm supondría un ahorro de 42 millones de euros frente al coste de un cribado con test basado en ADN 1.



Estudios que demuestran la mayor especificidad del test de ARNm





Los resultados de un estudio realizado en Suecia entre mayo de 2007 y enero de 2012, en una población de cribado de 95.023 mujeres, dirigido por el profesor Ola Forslund del departamento de Microbiología Médica de la Universidad de Lund (Suecia) y publicados en la revista International Journal of Cancer indican que los test moleculares basados en ARNm, en comparación con otras pruebas disponibles basadas en ADN, son seguros para intervalos de cribado de hasta 7 años. Estos estudios longitudinales son fundamentales para determinar la capacidad o idoneidad de la técnica para el cribado, basado en la estimación del riesgo de desarrollar una lesión preneoplásica o neoplásica 5 años después de un resultado negativo, tal y como se ha establecido ahora en España en cribado poblacional6.



Un estudio similar se realizó también en Alemania, dirigido por el profesor Thomas Iftner, jefe de la División de Virología Experimental del Instituto de Virología Médica y Epidemiología de las Enfermedades Virales de la Universidad de Tuebingen, en el que participaron 10.400 mujeres de 30 a 60 años. Las conclusiones, publicadas en la revista Journal of Clinical Microbiology, ratifican el valor predictivo negativo de presencia de lesiones precursoras a 6 años gracias al test Aptima® HPV de Hologic, el único de ARNm que ha demostrado excelente sensibilidad y superior especificidad frente al test de ADN. Además, la prueba supone un cribado más preciso y específico, ya que predice las infecciones con una excelente sensibilidad (resultado positivo: existencia de enfermedad) y una mayor especificidad (resultado negativo: la ausencia de enfermedad)

