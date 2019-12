Kalilab, una nueva aplicación que acerca la ISO 15189 al laboratorio clínico Comunicae

martes, 17 de diciembre de 2019, 05:01 h (CET) Esta solución de Dedalus contribuirá a que más laboratorios clínicos consigan la acreditación en UNE-EN ISO 15189, al implementar un modelo de gestión de la calidad conforme los requerimientos que la ISO establece. Según la Asociación Española del Laboratorio Clínico (AEFA) estamos ante una "Norma de interés general para la salud de la población" ya que permite a la organización sanitaria minimizar los riesgos en beneficio del paciente y garantizar la calidad diagnóstica de sus servicios Grupo Dedalus, el holding multinacional de software clínico, ha lanzado en España Kalilab, la primera solución informática diseñada para llevar a cabo la gestión de calidad del laboratorio clínico según establece la UNE-EN ISO 15189, facilitando así la acreditación en la Norma a la organización sanitaria.

Y es que, aunque la ISO 15189 no es todavía de obligado cumplimiento en España (a excepción de los laboratorios de cribado prenatal no invasivo) se trata de una norma internacional que la administración pública está impulsando de forma activa, pues es un instrumento que aporta garantías al sistema sanitario español en beneficio del paciente y fomenta la mejora del nivel técnico de los análisis, así como de las inspecciones y certificaciones llevadas a cabo en este sector. Esto permite prever que la ISO 15189 será, más pronto que tarde, una exigencia generalizada.

El Dr. Rafael Calafell, presidente de la Asociación Española del Laboratorio (AEFA) aseguraba el pasado mes, cuando suscribía un acuerdo de colaboración con la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para su promoción conjunta, que “la norma es de altísimo interés para los profesionales del laboratorio clínico porque establece un estándar que asegura la calidad en todos los procesos del laboratorio. Ello redunda en la seguridad del paciente y beneficia a todo el sistema sanitario, al asegurar prestaciones analíticas capaces de generar información útil para el clínico”.

En este contexto, Ignacio Orts, responsable del área de diagnóstico de Dedalus España ha explicado sobre Kalilab que“permite dotar al laboratorio clínico de una batería de herramientas para gestión de la calidad que facilita la implementación y la gestión de los procesos conforme la ISO 15189 requiere, evitando a los profesionales los aspectos más “farragosos” que suelen acarrear este tipo de acreditaciones que, en definitiva, son la principal causa de que las organizaciones clínicas retrasen su implantación. Con Kalilab, los laboratorios clínicos lo tienen más fácil, por eso los animo a que den el paso ya que, estar acreditado, les ofrece importantes ventajas: incrementan la productividad y la eficacia en todos sus procesos, reducen los costes, mejoran su imagen, son reconocidos a nivel internacional y se alinean con las exigencias de la administración pública, entre otras.”

Para finalizar, Orts ha señalado que, aunque en Europa ya hay 4.000 laboratorios clínicos acreditados según la European Accreditation (EA), en España, con 69 acreditaciones, la cifra sigue siendo pequeña. Y añadía: “para nuestros vecinos de Francia, por ejemplo, la certificación es obligatoria y en 2020 el 100% de los exámenes se llevará a cabo por laboratorios acreditados. Concretamente, en este país, 2.000 laboratorios ya trabajan con Kalilab. Visualizo un escenario similar para los laboratorios españoles en poco tiempo."

Sobre Grupo Dedalus

Grupo Dedalus es el primer operador europeo de sistemas de diagnóstico hospitalario y uno de los principales actores internacionales de las TIC salud. El holding es actualmente propiedad de Ardian, el mayor fondo de capital privado de Europa y 4º del mundo. Con más de 30 años en el mercado sanitario, este proveedor de software sanitario de origen italiano tiene en la actualidad más de 1.900 empleados en 25 países de 4 continentes, incluida España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, América Latina, China, Medio Oriente, África del Norte y Sudáfrica.

Durante los últimos años, Grupo Dedalus ha conseguido una fuerte expansión gracias a su propuesta comercial, altamente competitiva por ofrecer una cobertura funcional completa a las actuales necesidades TIC de los diversos sistemas de salud existentes, tanto en sector público como privado.

Más de 65 adquisiciones han permitido a Dedalus configurar un porfolio de perfil internacional y alcanzar la más alta profesionalización, consolidando de este modo su presencia en sectores estratégicos del mercado sanitario en todo el mundo. A principios de este mes de diciembre, el grupo alcanzaba un acuerdo en firme con Agfa-Geevaert para adquirir parte de su división de TI Healthcare en la región DACH, Francia y Brasil, lo que dará un grupo resultante con cerca de 3.500 empleados a su consolidación.

