El portal ventanasypuertasdealuminio.es explica como el aluminio es un aliado frente a los robos

lunes, 16 de diciembre de 2019, 15:17 h (CET) Los delincuentes aprovechan las fiestas navideñas para cometer sus robos en viviendas En plenas Navidades, muchas personas abandonan sus domicilios durante unos días para reunirse con familiares y amigos y disfrutar de estas fechas tan especiales. Sin embargo, los ladrones son conscientes de esto y, por ello, aprovechan la ocasión para realizar sus robos.

En la mayoría de los casos, los delincuentes consiguen acceden a las viviendas mediante las ventanas o las puertas y, por esto, es de vital importancia elegir bien el material con el que van a estar fabricados los cerramientos.

El portal de ITESAL, empresa especialista en la fabricación y comercialización de sistemas de aluminio, ofrece información a los usuarios que quieren renovar sus ventanas y puertas o colocar unas nuevas con consejos y aclaraciones que les ayuden en la toma de decisiones.

Las puertas de aluminio ofrecen una gran protección gracias a la resistencia de este material. Además, es conveniente que cuente con dos puntos de cierre y reforzar la zona de las bisagras con pivotes de acero y ángulos metálicos que eviten que apalanquen la puerta.

En viviendas bajas o casas unifamiliares, la ventana es uno de los punto débiles y, por ello, apostar por ventanas de aluminio es la mejor opción ya que los marcos son mucho más resistente frente a ataques que los de plástico o madera.

Cada día, se ve en los medios de comunicación cómo aumentan este tipo de robos en viviendas. Puede pasar a todos y, por ello, está en las manos de cada uno tratar de evitar que ocurra. Hay algunos consejos sencillos que pueden ayudar a evitar estos hechos tan desagradables:

- Comprobar antes de salir de casa que tanto ventanas como puertas están bien cerradas.

- No bajar las persianas del todo ya que es una señal de que la vivienda está vacía.

- Cerrar la puerta echando la llave.

- No contar a desconocidos que no se va a estar ni publicarlo en las redes sociales o en el mensaje del contestador automático.

- No dejar las llaves escondidas en buzones, macetas cercanas, …

- Alertar a la policía ante la presencia de marcas en puertas o portales.

