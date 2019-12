La bella experiencia de ir al musical de Los pilares de la Tierra, según Aficionarts

Los pilares de la Tierra ha sido la novela más leída en España desde que se publico en el año 1989. Así lo demostró la Federación del Gremio de Editores en una de sus encuestas sobre hábitos y libros. El libro habla sobre la arquitectura gótica envuelta de los acontecimientos históricos. Esta novela se representará en formato de teatro musical en el 2020 y este acontecimiento promete mucho. Aficionarts quiere explicar porqué hay que acudir si o si a ver la obra teatral de este best seller En España los hábitos de consumo de ocio son muy particulares. Según una encuesta realizada por Statista, de 16.000 personas encuestadas que van al teatro, un 25% acuden al teatro para ver musicales. Además, un 16,6% van a ver obras de teatro clásicas, 11,5% prefieren el teatro vanguardista y el 7,4% van a teatro infantil. El restante corresponde a otros géneros variados.

Es importante destacar el interés que tiene la población española por los musicales y por ese motivo, Aficionarts quiere hablar sobre esta obra que se ha convertido en la mas vendida a lo largo de los años: Los pilares de la Tierra. Esta obra se estrenará en Madrid en octubre de 2020. Ken Follett ha presentado este acontecimiento con orgullo declarando que está encantado de ver como su trabajo se ha convertido en un proyecto que cobra vida.

Lo principal que hay que destacar de esta obra musical son los grandes avances tecnológicos que ha ayudado convertir esta obra en una revolucionaria, dando pie a una experiencia envolvente gracias a la calidad de producción y sonido.

El libro trata sobre la arquitectura de estilo gótico durante la época histórica de la Guerra Civil inglesa. La obra fue situada en el puesto 33 en el ranking de una encuesta de la BBC con el objetivo de plasmar un orden en las obras más apreciadas por los lectores.

En la novela, Tom pierde su trabajo como albañil y su mujer fallece tras dar a luz a su hijo en el bosque. El protagonista abandona a su hijo, pero tras arrepentirse, lo busca y no lo vuelve a encontrar. Tras una búsqueda incesante, Tom Builder encuentra a su hijo en un monasterio pero decide dejarlo allí con Philip, un monje galés. DE eta manera es como la historia vuela de vida en vida, contando las historias de cada personaje.

Con más de 30 actores aún no escogidos y 20 músicos, esta obra musical es un lienzo que aún queda por pintar, ya que aún quedan muchos elementos por definir. Pero esta obra no busca una producción barata y no quiere escatimar, sino dejar claro que esta obra es una por la que vale la pena pagar una entrada.