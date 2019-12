Tienda Hípica el Valenciano propone sorprender esta Navidad con los mejores artículos ecuestres Comunicae

lunes, 16 de diciembre de 2019, 12:33 h (CET) El mes de diciembre se traduce en comidas y cenas de empresa, con amigos, familiares… pero además implica el tener que pensar en qué regalar a los seres queridos. Para que este año no se tenga que dedicar mucho tiempo a preparar la carta de navidad y uno pueda disfrutar de los suyos, acertando al 100% con los regalos, en Tienda Hípica el Valenciano proponen los mejores regalos para los amantes del caballo Durante todo el año, y más aún durante estas fechas, en esta tienda hípica se esfuerzan día a día por ofrecer los mejores artículos relacionados con el mundo del caballo. Y por ello, tanto en su tienda física como en la tienda online, se puede encontrar todos los artículos de regalo de primeras marcas referentes del sector ecuestre y con precios que se ajustan a todo tipo de bolsillos.

En este artículo, Tienda Hípica el Valenciano, propone una selección de regalos con los que sorprender estas Navidades a aquella persona a la que le apasiona este mundo ecuestre.

#1.Libros

En Tienda Hípica el Valenciano les gusta que sus clientes estén bien informados sobre el mundo de la hípica, el cuidado del caballo, la historia de este deporte… y por ello os ofrecen una amplia selección de títulos y editoriales. Para acertar con este regalo sólo se necesita poner atención, interés y cariño en la selección de los libros de caballos que podrían gustarle a esa persona especial.

#2.Accesorios de equitación

En esta tienda también disponen de una amplia gama de accesorios para jinetes y la amazona avalados por primeras marcas. Desde ropa de entrenamiento, cascos, sillas de montar, botas y un largo etc. En definitiva, regalos que pueden ser muy prácticos y por lo tanto un acierto seguro.

#3. Artículos para el cuidado del caballo

En esta selección, El Valenciano no puede olvidarse de su mascota preferida. El caballo también se merece un regalo estas Navidades y desde Tienda Hípica el Valenciano proponen una gran variedad de artículos de belleza como cepillos, peines, champús, acondicionadores y otro tipo de accesorios para su pelaje. En definitiva, todo lo necesario para cuidar caballos.

#4.Joyería ecuestre

Los colgantes y pendientes de primeras marcas pueden ser el regalo perfecto para sorprender a una amazona. Y para ellos, las pulseras de cuero, alfileres y sujetacorbatas pueden ser el regalo perfecto que se está buscando.

#5.Bolsos y carteras

En Tienda Hípica el Valenciano disponen de una sección especial de bolsos y carteras con motivos ecuestres que pueden aportar pueden aportar un toque distinguido y, a la vez, hacer un guiño a su pasión.

En Tienda Hípica el Valenciano estarán encantados de poder ayudar a buscar ese regalo especial a todos sus clientes.

