Talleres Murillo propone aumentar la seguridad con los neumáticos de invierno para frío, hielo y nieve

lunes, 16 de diciembre de 2019, 12:08 h (CET) Para mejorar de forma notable la seguridad al volante en los días más fríos del año, es recomendable apostar por los neumáticos de invierno, ideales para hielo, nieve y bajas temperaturas Los neumáticos de invierno están especialmente diseñados para su uso en condiciones climatológicas adversas como son la presencia de hielo y nieve en la carretera. Y además son ideales para bajas temperaturas. En Murillo, taller de coches en Monzón disponen de una amplia gama de ruedas de invierno. Estas son sus principales ventajas:

#1. Mayor seguridad al volante

Los neumáticos de invierno proporcionan un agarre excelente en carreteras frías, ya estén húmedas, secas, con nieve o con hielo. Al conservar todas sus propiedades en temperaturas adversas, se consigue reducir la distancia de frenado de forma considerable, aumentando por ello la seguridad en la carretera.

#2. Aumenta la adherencia a la carretera

Estos neumáticos, al contrario que los convencionales, alcanzan su máxima adherencia en temperaturas inferiores a los 7ºC, aumentando la flexibilidad y la capacidad de respuesta ante los imprevistos que puedan aparecer durante la conducción.

#3. No es necesario el uso de cadenas

Gracias a sus componentes y a la tecnologíautilizada en su fabricación, este tipo de neumáticos no necesitan cadenas para circular en carreteras con presencia de nieve. La profundidad extra del dibujo posibilita que dispersen más agua, ayudando a reducir el aquaplaning y mejorando la conducción.

#4. Válidos para otras estaciones del año

Los neumáticos de invierno también se pueden utilizar en otras estaciones, con la inconveniencia que cuando la temperatura asciende de los 18ºC, estos neumáticos sufren un desgaste excesivo y un nivel de rumorosidad muy elevado. Aunque se pueden utilizar el resto del año, desde Talleres Murillo aconsejamos su uso para esta época del año, que al ser limitado se consigue que duren varias temporadas.

#5. Disponibles para todo tipo de coches y vehículos

Las conocidas como ruedas para la nieve cuentan con una mayor oferta disponible ya que cada vez son más utilizadas por los conductores cuando llega el frío. Por este motivo los fabricantes han aumentado sus gamas de neumáticos formulados para ofrecer un comportamiento óptimo en condiciones invernales.

En Talleres Murillo están especializados en el cambio de neumáticos en Monzón y en el alineado de dirección en Monzón.

