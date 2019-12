Sigüenza se suma a #YOMEQUEDO

En el municipio, y canalizado a través de AES (Asociación de Empresarios de Sigüenza) se ha recabado un apoyo espontáneo a esta excelente campaña publicitaria, lanzada por Correos Market. Así, el Ayuntamiento, en colaboración con AES, pone a disposición de los ciudadanos sus plataformas en redes sociales para que quienes quieran, puedan manifestar su ilusión por permanecer en Sigüenza y su comarca como la tierra llena de oportunidades que es El reciente lanzamiento de la campaña #YOMEQUEDO, de Correos Market, la plataforma de comercio electrónico con la que ofrece a pequeños productores locales la posibilidad de visibilizar, comercializar y hacer llegar sus productos a toda España y, en un futuro próximo, a nivel internacional, de la que algunos vecinos y empresarios de Sigüenza son protagonistas, ha recabado un apoyo espontáneo e inmediato en el municipio.



Además de lo acertado del planteamiento de la campaña, el hecho de que un seguntino, Carlos Moreno (Harinas "deSpelta"), haya sido elegido para ser la imagen en la campaña, como proyecto de negocio y de vida en el medio rural, catapultó el refrendo de la sociedad seguntina, el apoyo inmediato de la Asociación de Empresarios de Sigüenza (AES) que lo ha canalizado, y por supuesto, también del Ayuntamiento de Sigüenza, “que como no puede ser de otra manera, está al lado de la gente y de los emprendedores”, valora María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza. La filosofía positiva de #YOMEQUEDO, en el sentido de cambiar el concepto de España Vaciada por el concepto de España de las oportunidades, “nos encanta, no podemos estar más de acuerdo”, añade, puesto que la lucha contra la despoblación “no debe tener siglas políticas; es una labor de todos”.



AES y Ayuntamiento de Sigüenza recogen el mensaje que lanza Correos desde su capacidad para llegar a la capilaridad de la España rural, y ponen a disposición del movimiento espontáneo que se ha producido en la comarca sus plataformas en redes sociales.

Concretamente, quienes lo deseen, podrán postear imagen con el hashtag #YOMEQUEDO para compartir en las redes sociales (Facebook e Instagram del Ayuntamiento) con el fin, no solo visibilizar la realidad de la España Vaciada, sino hacer ver a la sociedad que, con el debido apoyo institucional y social, comarcas como la Sierra Norte de Guadalajara son, en realidad, una tierra llena de oportunidades.



Quienes quieran participar, deben postear su foto y una frase en el perfil que resuma la razón por la que se quedan. La iniciativa se habilitará en forma de concurso en ambas redes sociales la próxima semana (18/12), tendrá una vigencia de un mes y premios por sorteo para dos de las fotos participantes.