Más de 750 hogares en Sabadell han confiado en Home Personal Services

La empresa de servicio doméstico y cuidado asistencial HPS (Home Personal Services) cuenta con la confianza de más de 750 familias, que disfrutan de un servicio doméstico profesional y adaptado a las necesidades de cada cliente HPS es una de las empresas referente en el sector del servicio doméstico, no sólo en Sabadell, sino también en toda la provincia de Barcelona. Se trata de una empresa familiar que tiene sus orígenes en 1991, acumulando una gran y especializada experiencia en el sector del cuidado asistencial, así como en el de procurar el bienestar de las personas.

HPS cuenta con un gran equipo de empleadas domésticas que son quiénes se ocupan de llevar a cabo el servicio doméstico, el cual no sólo incluye la limpieza del hogar sino también la de hacer recados, ayudar en el día a día de la persona, el acompañamiento, etc. Este equipo de trabajadoras es un trabajo laborioso, ya que en HPS realizan entrevistas personales a cada una de las empleadas del hogar para determinar, con mayor exactitud, en qué servicio tienen más experiencia y van a poder desarrollar mejor.

A diferencia de otras empresas del sector, el servicio doméstico de HPS se caracteriza por ser un servicio integral y personalizado, que cuenta con el seguimiento y acompañamiento no sólo de la misma empleada doméstica, sino que también se realiza un seguimiento a través de la empresa, para confirmar que todo está bien.

Además del servicio doméstico, en HPS ofrecen el servicio geriátrico o servicio sanitario, que pueden complementarse con el servicio doméstico. Se trata de un servicio en el que una enfermera titulada se desplaza hasta el domicilio del cliente para realizar una asistencia primaria y comprobar que todo está bien. De este modo, la persona no necesita desplazarse continuamente al centro médico y también se puede mantener un seguimiento más frecuente del estado de salud de la persona en cuestión.

El servicio doméstico puede facilitar el día a día de muchas personas, sobre todo está pensado para las personas de la tercera edad o para aquellas personas que viven en situación de dependencia. Es una forma perfecta y un punto medio para aquellas personas mayores que necesitan ayuda en su día a día pero que no están dispuestas a ir a vivir a una residencia o no quieren ir a vivir a casa de algunos de sus familiares, para no sentirse incómoda. Además, el hecho de permanecer en su propia casa, no sólo es más cómodo para muchas personas, sino que también favorece la autonomía y la intimidad de las personas.

