Grupo Mónico ofrece un producto premium con ventajas para empresas y particulares

lunes, 16 de diciembre de 2019, 09:01 h (CET) Disponer de asistencia profesional, liberarse del estrés y la responsabilidad o dar una impresión positiva como empresa destacan entre los beneficios del alquiler de fincas para catering, cuya demanda seguirá creciendo en Madrid y el resto de España Las fincas para catering en Madrid y el resto del territorio español volverán a incrementar su demanda en 2020. Esta previsión está avalada por el Observatorio Sectorial DBK de Informa D&B, firma que además augura un crecimiento similar en el próximo año, lo que no ha cogido por sorpresa a empresas dedicadas a la organización de eventos como es el caso de Grupo Mónico, cuyos especialistas vienen avisando de este repunte.

De acuerdo a este informe, la facturación del sector se disparará casi un 5% en 2020, pues se prevé un crecimiento similar al del periodo anterior, cuando este sector se posicionó en los 3.670 millones de euros de facturación. Esta cifra supone un aumento del 4%, tasa de crecimiento que se mantendrá estable hasta el 2020, según datos de esta consultora de información sectorial.

Las cifras cosechadas durante el pasado ejercicio tienen interés para el presente, por el comportamiento que este mercado ha experimentado en los últimos años. Tanto es así que puede esperarse un repunte en el sector de eventos y catering para colectividades, cuya facturación superó los 3.090 millones de euros en 2018. Igualmente crecerá el gasto de hogares y empresas, logrando 277 millones de euros.

Pero el clima bonancible que ha caracterizado a este sector no sería sostenible sin la presencia de empresas capaces de satisfacer esta demanda, como Grupo Mónico, cuya experiencia y longevidad en el sector ofreciendo organización de catering para bodas y eventos aportan las claves del éxito de este mercado.

Servicios y fincas para catering, un producto premium con ventajas para empresas y particulares

Las empresas buscan localizaciones que sean diferentes del día a día de las jornadas de oficina y se decantan por las fincas con entornos naturales, grandes jardines y salas muy luminosas que consiguen que las reuniones corporativas sean mucho más agradables.

Tanto la organización de una boda o un evento corporativo requiere una dedicación, esfuerzo y responsabilidad que, a menudo, superan las propias capacidades del interesado/s. De ahí que delegar esta labor en una empresa especializada en eventos y un excelente catering sea una decisión acertada para liberarse del estrés y la responsabilidad que conlleva, según apuntan desde el Grupo Mónico.

Y es que sólo los proveedores de servicios de catering se enfocan exclusivamente en prestar este tipo de servicios, añadiendo know-how y profesionales en todas las áreas y etapas de los eventos, a diferencia de otros proveedores con diferente core business

Para los especialistas del Grupo Mónico, sólo los profesionales en catering saben aportar un valor añadido en términos de calidad. "La mezcla de la utilización de una excelente materia prima en todos nuestros productos, nuestros profesionales, nuestra amplia experiencia, una ubicación perfecta y un espacio idílico", explican a sus clientes, "hacen la mezcla perfecta para que podáis vivir con nosotros una experiencia única" estar a la tendencia, lo que solicitan los clientes, adaptación, y prestaciones superiores a espacios…

Grupo Mónico acumula una larga trayectoria como "una empresa referente en servicios de eventos y Catering en Madrid. En la actualidad gestionamos 6 fincas, 4 en Madrid, La casa de Mónico, el Cortijo de Mónico, El soto de Mónico y la Cañada y dos en Toledo, El jaral y la villa de Mónico".

Parece claro que el futuro del catering es muy prometedor en España gracias al buen hacer de empresas dedicadas como Grupo Mónico.

Acerca de Grupo Mónico

Contacto de prensa

Monico Gourmet, S.L.

Dirección: Avenida Padre Huidobro S/N

Carretera La Coruña km 9,5

28023 - Aravaca Madrid

Tfno: 91 357 32 55

Website: grupomonico.com

