​Los Tonechos y Lourdok Mis hermanos gatitos Aurora Peregrina Varela Rodriguez

lunes, 16 de diciembre de 2019, 08:31 h (CET) Los señores Antonio, él y ella, son dos gatos caprichosos y hermosos, hermanos fenomenales, pero no se llevan bien, se pelean y maúllan noche y día, se persiguen y muerden, siendo un caos vivir así. Pido solución para sus problemas, un entrenador de gatos.



Loliño es mi otro gato loco que llora de amor mientras monta en las mantas de cuadros, es una mariposa de colores pastel que llama a la lluvia con el corazón, pero es mi muñeco y lo quiero un montón.



Los tres son distintos, originales, con chispa y, ¿quién dice que no puedo quererles como hermanitos, aunque difícil sea que se amen, mismo entre ellos?.



