Iberia confía en que el Puente Aéreo será competitivo frente al AVE ‘low cost’ La aerolínea ve en la alta velocidad un aliado Redacción Siglo XXI

domingo, 15 de diciembre de 2019, 10:01 h (CET)

El presidente de Iberia, Luis Gallego, ha asegurado que la compañía aérea española hará “lo que esté en sus manos para intentar ser competitivos” ante la llegada del tren de alta velocidad de bajo coste al transporte español el próximo año. Además insistió en la necesidad de que la alta velocidad llegue directamente al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas “para ser más competitivos frente a otros hubs europeos”, según publica Libre Mercado.

“Ya haremos nosotros lo que esté en nuestras manos para intentar ser competitivos contra ese producto”, ha asegurado Gallego preguntado durante un encuentro con periodistas en Madrid sobre si el producto del Puente Aéreo está en peligro tras la llegada el próximo mes de abril de AVLO, el primer tren de alta velocidad con precios bajos que llegará a España en abril bajo la marca de Renfe.

En su opinión, la alta velocidad sigue siendo rentable en distancias inferiores a 600 kilómetros pero en distancias superiores, como Madrid-Barcelona, el avión no tiene competidor. “Si tienes un buen producto la gente se mantiene fiel al puente aéreo”, ha explicado Gallego asegurando que muchos clientes seguirán prefiriendo el puente aéreo “por comodidad”.

La aerolínea ve en la alta velocidad un aliado para llenar sus aviones hacia destinos lejanos. En estos momentos, la cuota de mercado en el corredor Madrid-Barcelona se ha estabilizado en los últimos años en un 67% para el tren y un 33% para el avión. Por ello el directivo insistió en la necesidad de que la alta velocidad llegue al aeropuerto de Barajas para alimentar el hub de la capital y mejorar su competitividad frente a otros hubs como los de París, Fráncfort o Ámsterdam.

“Lo que tenemos que hacer es traer la alta velocidad a Barajas para competir con otros hubs europeos donde la alta velocidad ya llega directamente”, explicó el presidente de la aerolínea asegurando que lo más importante es la experiencia del cliente que en Barajas no puede ser inferior a la de los viajeros en otros hubs europeos. “Porque entonces se irán a otros aeropuertos”, ha advertido.

Iberia estima que el tren de alta velocidad podría aportar entre 300.000 y 400.000 viajeros extra al aeropuerto madrileño. “Se necesita más volumen de largo radio para que el hub de Madrid pueda competir al mismo nivel que otros aeropuertos europeos”, ha señalado el presidente de Iberia destacando en ese punto la gran importancia de que la compra de Air Europa siga adelante para conseguir Madrid se ponga al nivel de otros aeropuertos mundial y se puedan acometer crecimientos en otros destinos como Asia y África, publica Libre Mercado.

