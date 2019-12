Consejos para cuidar y mantener las persianas, por PERSIANISTACERCADETI Comunicae

viernes, 13 de diciembre de 2019, 16:54 h (CET) La limpieza de mantenimiento ayudará a mantener la belleza de las persianas. Estos son los mejores consejos sobre cómo limpiar las persianas para mantener su longevidad y calidad Protector solar, bloqueo y filtrado de luz Limpieza de persianas para evitar la necesidad de reparacion de persianas:

- Retirar el polvo de las persianas enrollables con una aspiradora o con aire comprimido.

- Limpiar las persianas con una esponja o un cepillo suave sumergido en agua jabonosa, luego enjuagar con agua limpia y dejar las persianas cerradas hasta que se sequen por completo.

- Como hacen las empresas y negocios especializados, no frotar, no utilizar disolventes o cualquier sustancia abrasiva que pueda dañar el revestimiento del tejido de las persianas.

Limpieza de persianas de aluminio veneciano

- Limpiar las persianas venecianas de aluminio cerrando las lamas y utilizando un plumero, un cepillo suave o un paño.

- Para manchas ciegas de aluminio, limpiar con un paño húmedo, o rociar suavemente y dejar que se seque completamente.

- Los servicios de limpieza profesional pueden ser empleados usando tecnología ultrasónica.

Limpieza de persianas venecianas de madera

- Eliminar el polvo de las persianas de madera con una aspiradora o con aire comprimido.

- Limpiar las persianas de madera con un paño húmedo.

- No frotar, ni utilizar disolventes o cualquier sustancia abrasiva para evitar dañar el revestimiento de las lamas.

Limpieza de persianas de PVC veneciano

- Eliminar el polvo de las persianas venecianas de PVC con una aspiradora o con aire comprimido.

- Limpiar las persianas venecianas de PVC con un paño húmedo.

- No frotar, no utilizar disolventes o cualquier sustancia abrasiva para evitar dañar el revestimiento de las lamas.

Thermacell Limpieza de persianas

Polvo: Espolvorear regularmente la zona de sombra con un paño. En la mayoría de los casos, este es el único método de limpieza necesario.

Aspirando: Usar una aspiradora de mano para quitar el polvo. Utilizar un ajuste de baja succión y un accesorio de cerdas largas.

Limpieza de manchas: Humedecer un paño limpio con agua tibia y una solución de detergente suave, luego limpiar la mancha hasta que desaparezca. Hay que tener cuidado de no frotar. Dejar que el tejido se seque en la posición completamente de bajada.

Limpieza por ultrasonidos: Las gafas de sol pueden limpiarse profesionalmente por ultrasonido. Especificar para mas informacion que se debe utilizar una solución suave y que nunca se debe sumergir el raíl del cabezal en él. Volver a instalar la cortina y dejar que la tela se seque en su posición completamente bajada.

