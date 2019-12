La revolución en el mundo del bricolaje tiene un nombre: BRICO PRO Comunicae

viernes, 13 de diciembre de 2019, 16:13 h (CET) Si se piensa que el sector del bricolaje y la venta de materiales para la construcción está ya copado por las grandes cadenas de suministro implantadas a nivel nacional, se está equivocada. En un mundo competitivo, la originalidad en el planteamiento empresarial y las nuevas formas de abrir e incentivar mercados se abren paso dejando obsoletos los sistemas tradicionales de venta al público Nuevas empresas con iniciativas originales basadas en la reformulación de los sistemas tradicionales de venta al público en los almacenes de material de construcción se complementan con relaciones profesionales de suministro y venta colaborativa e iniciativas completamente nuevas y adaptadas a un mundo en constante cambio.

Uno de estos casos en que empresas de nueva creación demuestran un fuerte desarrollo obligando a replantear la actividad en un sector como este es representado por la empresa BRICO PRO.

BRICO PRO es en la actualidad un proyecto empresarial fundado por el empresario Daniel Chirica, un profesional con amplia experiencia y una larga trayectoria profesional en el sector de las reformas. Este proyecto plantea una nueva forma de desarrollo empresarial de éxito en los grandes centros de bricolaje con una fuerte penetración en el mercado con un ámbito geográfico determinado en todas las poblaciones del Corredor del Henares y el este de Madrid Capital.

La inversión inicial se ronda el millón y medio de euros para conseguir disponer de unas instalaciones modernas, una cartera de proveedores de marcas conocidas con fuertes lazos profesionales, un equipo humano comprometido e implicado y una cartera de clientes particulares y empresas que mes tras mes aumenta.

¿Cuál es la fórmula de su éxito?

Este proyecto plantea numerosas novedades y aportaciones a un sector dominado por pocas empresas que no han tenido la necesidad de mejorar sus servicios y sus productos.

De esta forma BRICO PRO ofrece un más que atractivo horario de servicio, siendo el único Centro de Materiales de Construcción que comienza su actividad a las 6:00 de la mañana horario de atención y venta al público privado y profesional.

Mantiene como base un planteamiento en sus productos basado en la calidad, con marcas de reconocido prestigio en el mundo profesional, con un servicio postventa personalizado y adaptado a cada cliente independientemente de su tamaño.

Esta filosofía de calidad la traslada a su tienda online a través de una plataforma que mejora sustancialmente las plataformas online de su competencia, tanto en productos como en la calidad de los mismos.

En su política de precios observamos que son únicos y sin competencia aunque esta característica no se puede aplicar a todos los productos. En conjunto la relación calidad precio medio es inmejorable respecto a su competencia más directa.

Cuentan con un servicio adaptativo a la tipología del cliente, de esta forma si el cliente es particular se le ofrece un servicio de asesoría personalizado a través de profesionales con experiencia para aconsejarle la mejor compra.

Si un cliente particular desea realizar una reforma, BRICO PRO pone a su disposición además del producto una selección de los mejores profesionales especializados en la instalación del producto adquirido de entre todas las empresas de instaladores de su cartera a coste cero para el cliente.

Si el cliente es una empresa de reformas profesional, además de adquirir los materiales necesarios al mejor precio posible del mercado, se le ofrece la posibilidad de ponerlo en contacto con futuros clientes que diariamente pasan por sus instalaciones con el deseo de realizar una reforma. Esta economía colaborativa hace de BRICO PRO el epicentro que beneficia a clientes y empresas de reformas. Este sistema es original y novedoso en este sector cumpliendo con su lema: “Juntos ganamos”.

Todo el mundo gana siendo una iniciativa que rompe y revoluciona este sector, siendo BRICO PRO, la empresa que abandera esta nueva filosofía de servicio.

