Schneider Electric presenta una solución de control por voz que habilita una industria más inclusiva Comunicae

viernes, 13 de diciembre de 2019, 14:53 h (CET) La empresa colaborará con ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería para realizar las primeras pruebas adaptando la solución a las necesidades de sus servicios de lavandería industrial. El proyecto "Industria Inclusiva" muestra el lado más humano de la tecnología, poniéndola al servicio de las personas con diversidad funcional. El asistente virtual, gracias a la tecnología IoT, permite substituir las acciones físicas por comandos de voz; la información recibida también se reproduce en lenguaje natura Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha presentado durante el Día Internacional de las Personas con Discapacidad su nueva tecnología de control por voz que garantiza un acceso más inclusivo a las personas con discapacidad en la gestión de plantas y fábricas. Con esta iniciativa, la empresa reafirma su compromiso con la diversidad e inclusión también en su oferta de soluciones. Schneider Electric colaborará con ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería para realizar unas pruebas de concepto en sus servicios de lavandería industrial con el objetivo de testear la herramienta y adaptarla a las sus necesidades.

El objetivo es demostrar cómo la tecnología, integrada en actividades internas de las empresas, puede ayudar a conseguir una inclusión laboral plena y contribuir al desarrollo personal y profesional de aquellas personas con diferentes tipos de discapacidad. Schneider Electric está comprometida en lograr la igualdad de oportunidades tanto en el área de selección, como de detección del talento, incorporación y crecimiento profesional.

“Nuestra propuesta de valor se define con tres conceptos: crear una vinculación con un propósito; ser una compañía inclusiva y empoderar a todos nuestros trabajadores. Este proyecto toca estas tres patas, haciendo especial énfasis en la inclusión. Gracias a la tecnología podemos hacer que todas las personas se sientan incluidas, compartan un propósito común y se sientan parte de un proyecto muy especial. Éste es el tipo de compañía que somos, una diferente, una de la que nos sentimos especialmente orgullosos y en la que no reunciamos al talento más diverso”, comenta Ainoa Irurre, Europe Talent Acquisition & Mobility Vice President.

El proyecto “Industria Inclusiva” utiliza el asistente de voz Alexa para facilitar el acceso a la gestión y operación industrial a personas con diversidad funcional. De este modo, por ejemplo, personas con ceguera parcial o total podrán controlar las distintas actividades de una planta industrial de forma más rápida y eficiente, tanto para dar órdenes como para recibir información del estado de la instalación, que también se realiza con lenguaje natural. En paralelo, las personas con diversidad funcional motriz no necesitarán estar enfrente de la máquina para poder activarla, tan solo será necesario acceso a Internet y la aplicación móvil del asistente virtual.

Pero la inclusión no aplica solo a este colectivo; la posibilida de activar con un simple comando verbal acciones manuales que implicaban cierto conocimiento de puesta en marcha hace que sean más accesibles diversos puestos de gestión industrial. Además, el uso de esta tecnología facilita con creces el trabajo a quienes ya cuentan con la experiencia necesaria, e incluso con los conocimientos requeridos.

La solución cuenta con el ordenador industrial EdgeBox de Windows HMIMBI, pantalla HMISTW6500, controlador de la gama M262, un ATV320 para controlar el motor, y también lleva instalado Acti 9 Smart Link para la lectura de corriente de entrada a la maleta. Las órdenes pueden ir dirigidas a conocer el estado de la máquina o de la planta, así como la Eficiencia General de los Equipos (OEE); también el número de piezas producidas, de piezas correctas y de piezas incorrectas. Sirve para poner en marcha o parar la máquina, y regular la velocidad de la misma, todo ello con comandos numéricos sencillos (1, 2 o 3).

Schneider Electric tiene un firme compromiso con la diversidad e inclusión, que ha sido reconocido por distintas entidades nacionales e internacionales en los últimos años. Recientemente, la compañía entró en el TOP50 del ranking “The Diversity Leaders 2020” del Financial Times. En España, en noviembre ha sido reconocida por INTRAMA como la “TOP Diversity Company” por ser la empresa más comprometida con la diversidad e igualdad.

Sobre ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería

ILUNION Lavandería y Servicios a la Hostelería, que cuenta con 46 centros, es líder en el sector en España. Además, trabaja para las principales cadenas hoteleras y los hospitales más importantes del país.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ventajas de un robot cortacésped por www.cortacespedes.eu Espíritu empresarial y desarrollo sostenible: las claves para la acción climática Consejos para cuidar y mantener las persianas, por PERSIANISTACERCADETI Beneficios de la Técnica de Terapia de Masaje Tantra por Zentopía Elegir a un fontanero: 5 preguntas que se deben hacer antes de contratar a un fontanero, por FONTANEROCERCADETI