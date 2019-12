TECTECO lanza la primera solución Secure WiFi as a Service para pymes y autónomos Comunicae

viernes, 13 de diciembre de 2019, 11:57 h (CET) Wefender ofrece un sistema de seguridad WiFi eficaz, gestionado en la nube, sin costosas implantaciones y a un precio asequible para la pequeña empresa. Un único producto protege de una vez todos los dispositivos conectados a la red (ordenadores, tablets, smartphones, IoT) frente a posibles ciberataques. Más del 50% de las pymes mantiene su router con la configuración de fábrica, y de ellos el 75% admite no saber cómo cambiar la contraseña, según TECTECO La empresa española de seguridad informática TECTECO Security Systems ha presentado hoy la primera solución de Secure WiFi as a Service (SWaaS) para pymes y autónomos. Se trata de Wefender, un innovador sistema de seguridad creado para proteger de una vez todos los dispositivos electrónicos conectados a una red WiFi (ordenadores, tablets, smartphones, dispositivos con IoT) y prevenir ciberataques a través de estas redes, que hoy día representan uno de los puntos más vulnerables de los sistemas informáticos.

"Según el INCIBE, el 70% de los ciberataques que se producen en España tienen como objetivo a pymes, y el sector apunta que el 75% de ellos se cometen a través del router. Sin embargo, las pymes no están suficientemente concienciadas de su exposición a este riesgo y no adoptan las medidas de seguridad necesarias para protegerse. Las redes WiFi son muy populares por su comodidad y bajo coste, pero no tenerlas securizadas es como si dejáramos la puerta de nuestro negocio permanentemente abierta para que cualquiera pueda llevarse nuestra información más valiosa y los datos más confidenciales", asegura Alfonso Arbaiza, director general de TECTECO.

Una encuesta realizada por la compañía entre pymes y microempresas de diferentes sectores destaca que más del 50% de los consultados mantiene el router con la configuración de fábrica, sin modificar las claves de acceso, y de ellos, el 75% admite no saber siquiera cómo cambiar la contraseña. Por otro lado, la mayoría de estas empresas carecen de profesionales expertos en el área de seguridad, y no disponen de tiempo ni de presupuestos elevados para sofisticadas infraestructuras de seguridad ni costosas implantaciones.

La solución desarrollada por TECTECO viene a resolver todos estos problemas. Por un lado, Wefender es un único dispositivo plug and play que, una vez conectado, permite que el usuario se olvide de todo lo demás, ya que se gestiona de forma remota, en la nube, en modalidad de pago por uso. Por tanto, la implantación es rápida y sencilla. Por otro lado, su coste es asequible para las pequeñas empresas, consistiendo en una cuota mensual de 24,99 euros (IVA incluido), sin desembolsos iniciales.

"Queremos cambiar el paradigma de la seguridad WiFi en los pequeños negocios, y hacer que las pymes y los autónomos puedan tener los mismos niveles de seguridad que las grandes empresas, con máximas garantías de protección, pero a un precio que realmente se puedan permitir, pues creemos que es clave para el proceso de transformación digital del tejido empresarial español", sostiene Arbaiza.

Wefender es una solución robusta, auditada y avalada por expertos independientes en ciberseguridad. El pasado mes de junio obtuvo el Sello de Excelencia Horizonte 2020 de la Comisión Europea, un reconocimiento que certifica la calidad de la solución, pone en valor el impacto positivo que ofrece al sector empresarial y avala el proyecto como una idea innovadora en la que valen la pena invertir.

El producto de TECTECO sale oficialmente a la venta el lunes 16 de diciembre, aunque ya está disponible en preventa, con una oferta de lanzamiento para reservas realizadas hasta esa fecha. En una primera fase se comercializará exclusivamente a través de su ecommerce www.wefender.es, y a partir del próximo año se abrirá al canal de distribución. La compañía prevé alcanzar los 12.000 usuarios en 2020, consolidándose en el mercado español antes de iniciar su internacionalización, prevista para 2021.

